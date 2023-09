Grande Fratello, arriva la prima (presunta) bestemmia: il video

Tutti temevano sarebbe successo ma è accaduto prima del previsto. Nonostante un'edizione ripulita da trash e influencer, il Grande Fratello ha appena sfornato la sua prima bestemmia, o perlomeno, apparentemente. Su twitter, infatti, ha iniziato a girare un video che mostrerebbe come uno dei concorrenti di questa edizione numero 8 del Gf, nello specifico Claudio Roma, veterinario 34enne originario della riviera romagnola, avrebbe bestemmiato nella casa più spiata d'Italia. Una presunta bestemmia che potrebbe avere conseguenze drastiche per il concorrente nip del Gf 8 data la nuova linea editoriale pulita del programma. Ma cosa accadrà? Ci sarà una squalifica? Proviamo a immaginare gli scenari possibili.

Intanto bisogna specificare che l'audio di questa sospetta bestemmia non è pulitissimo e per quanto sembri plausibile la bestemmia, le parole pronunciate non si sentono così chiaramente da poter parlare di colpevoli e puntare il dito su Claudio Roma. E il pubblico come la pensa? C'è chi pensa si tratti di bestemmia e chi, invece, afferma che l'espressione usata da Claudio altro non è che un intercalare romagnolo molto usato nel parlato di questa zona d'Italia.

Tutto questo parlarne sul web, però, farà ribollire il sangue agli autori del Gf che ora dovranno decidere quali provvedimenti prendere se la bestemmia dovesse essere confermata. Bisogna specificare che in passato, di casi di bestemmie ce ne sono stati molti e tutti hanno portato alla squalifica diretta del concorrente.

Basta ricordare il caso di Denis Dosio che è stato cacciato per aver detto "Dio Bo" oppure quello di Stefano Bettarini che ha subito la squalifica per aver detto: "Porca Madosca". Ma cosa accadrà a Claudio Roma? Siamo quasi certi che, essendo l'audio del video molto confuso, ci si potrebbe giocare la carta del: "facciamo finta non ci sia stata la bestemmia" dando, però, un avvertimento agli inquilini della casa. E se dovesse succedere ancora? Beh, staremo a vedere.