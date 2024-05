Bianca Berlinguer seppellisce l'ascia di guerra: "A Franco Di Mare tutto il mio abbraccio". Il video

Di fronte alla malattia, le priorità si ribaltano. Lo sa bene Bianca Berlinguer che ieri sera ha tenuto a mandare il suo abbraccio a Franco Di Mare, malato di tumore, nonostante i dissidi del passato. Durante la puntata di "È sempre Carta Bianca", in onda nella serata di Rete 4, la giornalista ha tenuto a seppellire pubblicamente l'ascia di guerra per mandare un grosso augurio al collega, che in questo momento sta combattendo contro un aggressivo mesotelioma.

"Abbiamo avuto tanti scontri con Franco Di Mare" ha sottolineato Berlinguer "ma in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo perché, insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male, e quindi davvero tutta la forza che è possibile, nonostante appunto quello che è successo in passato, a questo punto non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo". Anche Corona, ospite fisso del programma, si è unito al messaggio di affetto: "Ho saputo del nostro amico Franco Di Mare, ha affermato lo scrittore, gli ho mandato un messaggio che tenga duro, che io sono al suo fianco con abbracci di energia. Se ha bisogno del CRO di Aviano io lì conosco tutti, avendo avuto le figlie purtroppo ricoverate lì. Quindi, caro Franco, seppelliamo le ruggini, tieni duro che ti mando energia".

I motivi della lite

Le ruggini tra Berlinguer e Corona col giornalista risalgono al 2020, quando Di Mare, all'epoca direttore di Rai 3, aveva preso la decisione di escludere Corona dal programma "Cartabianca" a seguito di alcune frasi pronunciate nei confronti di Berlinguer stessa e ritenute inopportune, oltre che offensive. Berlinguer all'epoca non si offese, tando da voler continuare il rapporto professionale con Corona, ma Di Mare fu perentorio.