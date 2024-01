"I pezzi fanno pena. Questi i miei ultimi tre giorni, poi è finita": Bianca Berlinguer sbotta, il fuorionda di Striscia (video)

Dopo Andrea Giambruno, i fuorionda di Striscia la notizia "colpiscono" Bianca Berlinguer, sorpresa a discutere con i suoi collaboratori negli studi di Prima di domani, talk show politico e rotocalco in onda su Rete 4 in access prime time. Nella puntata di giovedì 11 gennaio 2024 il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda lo sfogo della giornalista che lamentava la scarsa qualità dei servizi trasmessi: "I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena... tutti! Non c'era un pezzo decente", tuona Berlinguer. E ancora: "Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire, i pezzi così fanno pena. Glielo devo dire, mi dispiace. Si impegnano? L'impegno, però, se è tutto sbagliato... E voi non gli date le indicazioni... Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno 'ste schifezze...", prosegue rivolgendosi a un interlocutore in studio. Poi quella che pare l'avvertimento sul suo imminente addio al programma: "Questi i miei ultimi tre giorni... Lo dico al dirigente, qua... Fino a venerdì, poi è finita... Non sto scherzando...".

Prima di domani è il talk partito l'8 gennaio scorso, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.20 su Rete4 al posto di Stasera Italia. La trasmissione offre una panoramica dei fatti più rilevanti, fornendo un approfondimento su politica, economia, temi sociali, ambiente e questioni internazionali, come i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Presenze fisse sono Mauro Corona e il giornalista Mario Giordano.