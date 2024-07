Bianca Berlinguer balla con Malgioglio, scatenatissima in diretta: il video

Finale danzereccio per È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer ha concluso ieri sera la prima stagione del suo programma sbarcato su Rete 4, dimostrando di aver ormai completamente mollato gli ormeggi. Proiettata già verso le meritate vacanze, la conduttrice si è resa protagonista di un divertente siparietto con Cristiano Malgioglio, ospite in studio.

Il noto paroliere ha fatto il suo ingresso sulle note dell'ultima hit, "Fernando", che a quanto pare la padrona di casa conosce molto bene, visto che non si è tirata indietro quando il suo ospite l'ha fatta ballare. "Eccolo il mio adorato Cristiano Malgioglio" ha detto Bianca Berlinguer, prima di iniziare ad ancheggiare e danzare scatenata.

Un momento frizzante che ha messo in risalto l'aspetto più vivace della conduttrice. Sul finale i ringraziamenti: "Voglio presentare e ringraziare tutti quanti, a cominciare dall'azienda che ha mantenuto tutto quello che aveva promesso - ha detto - Ringrazio lo studio 1 del Palatino che mi ha supportato e sopportato per tutto questo anno. Voglio ringraziare tutti perché se non ci foste voi dietro quella telecamera, noi qui davanti non saremmo niente e non saremmo in grado di fare assolutamente niente".