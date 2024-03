Bianca Censori nuda a Parigi, Giovanna Botteri sconvolge Matano. La frase sul "cu*o" della 27enne, il video

La giornalista, corrispondente da Parigi per la Rai, Giovanna Botteri ha detto ciò che tutti, in queste ultime settimane, stanno pensando ma che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire apertamente in tv. Botteri, in collegamento con La vita in diretta di Alberto Matano, stava commentando la Parigi Fashion Week e in particolare la presenza, che non passa mai inosservata, di Bianca Censori e Kanye West. I due ormai da mesi fanno parlare per i look estremi che sfoggiano e anche alla settimana della moda parigina non potevano essere da meno.

La 27enne si è presentata vestita con soltanto una pelliccia ed un paio di collant che lasciavano vedere tutto e secondo alcune voci potrebbe addirittura rischiare l'arresto. Botteri parlando di quanto i look di Censori abbiano lasciato i parigini senza parole ha portato Matano e i suoi ospiti a ridere. "Parigi è rimasta sotto shock, la gente è letteralmente sotto shock e questo perché? Non per quel collant senza mutande o il cu*o nudo... Ma perché qui fa un freddo pazzesco, c'è la pioggia, è umido. Tutta la gente è intabarrata, anche Kanye West è con le sciarpe il cappuccio e lei...", una schiettezza che nessuno si sarebbe aspettato e che ha suscitato ilarità.