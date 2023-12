Bla Bla Baby, il film con Alessandro Preziosi stasera in tv: trama e cast

Va in onda oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, "Bla Bla Baby", film del 2022 trasmesso per la prima volta in chiaro. Il regista Fausto Brizzi dirige un cast che comprende Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Cristiano Caccamo: la volontà è quella di imbastire una commedia condita di venature fantasy e action. Leggiamo, nel dettaglio, la trama di questa pellicola.

"Bla Bla Baby": trama e cast del film

Nonostante abbia superato la soglia dei 45 anni, Luca non ha combinato granché nella vita. A venirgli in soccorso ci pensa il suo storico amico Ivano, che gli procura un posto di lavoro come babysitter in un asilo nido aziendale legato alla GreenLight, una società ecosostenibile che ha come Ceo Mattia De Bortoli. Pur sostenuto dalla direttrice Doriana e la collega Celeste, Luca deve fare i conti, fin dal principio, con i neonati dei dipendenti. La soluzione ai problemi nasce nel modo più assurdo possibile. Tra le passioni segrete dell'uomo c'è quella per gli omogeneizzati e, cibandosi di una partita avariata di questo cibo, acquisisce una sorta di potere: quello di poter comunicare (e dunque comprendere) con i neonati, comprendendo le loro esigenze. Luca pensa così di fare denaro immettendo sul mercato un'app ribattezzata "Bla Bla Baby", capace di far comprendere i pensieri dei più piccoli; cambia idea quando pensa di utilizzare il suo potere per fare colpo su una nuova collega, Silvia, che piace molto anche al capo De Bortoli. Le cose si complicano ulteriormente quando alcuni dipendenti scoprono che De Bortoli intende far andare la società in bancarotta. Luca medita un piano straordinario per utilizzare i pensieri dei neonati e salvaguardare il futuro dei dipendenti.

Distribuito nelle sale cinematografiche dal 7 aprile 2022, "Bla Bla Baby" è il quindicesimo lungometraggio di Fausto Brizzi, anche autore del soggetto e sceneggiatore insieme a Paola Mammini, Herbert Simone Paragnani e Mauro Uzzeo. Parte delle trovate sembrano provenire da "Senti chi parla", film din John Travolta e Kristie Allen che nella versione italiana dava al bambino protagonista la voce di Paolo Villaggio; ma, mentre in quel caso le voci dei piccoli non erano utibili agli adulti, in questo caso il protagonista riesce a interagire in modo diretto con loro. Ad una prima metà incentrata su elementi fantasy, segue una seconda ricca di azione e qualche colpo di scena.

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Alessandro Preziosi (Luca)

Matilde Gioli (Silvia)

Massimo De Lorenzo (Ivano)

Maria Di Biase (Celeste)

Chiara Noschese (Doriana)

Cristiano Caccamo (Mattia De Bortoli)

Nicolas Vaporidis (Herbert)

Nina Torresi (Simona)

Nico Di Rienzo (Mauro)

Fabrizio Nardi (Ignazio)

Dove vedere “Bla Bla Baby” in tv e in streaming (13 dicembre 2023)

Il film "Bla Bla Baby" va in onda su Rai 1 oggi, 13 dicembre 2023, a partire dalle 21.20. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in diretta streaming che on demand.

