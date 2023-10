Blanca 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Riparte oggi, 5 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la serie televisiva "Blanca", attesissima dopo il successo della prima stagione. Interpretata da Maria Chiara Giannetta, la protagonista dovrà fare i conti con un misterioso uomo che minaccia la città di Genova. Sempre in compagnia del cane Linneo, Blanca dovrà fare i conti anche con alcuni turbamenti di carattere sentimentale

Blanca 2 – Anticipazioni prima puntata

All'inizio della seconda stagione di "Blanca", ritroviamo la protagonista nelle vesti di consulente della polizia. La lotta quotidiana che la vede impegnata per dimostrare a tutti di poter condurre una vita normale - al di là della sua condizione di non vedente - le presenta sfide sempre più dure. Blanca e Liguori devono dare la caccia a Polibomber, l'autore delle esplosioni che stanno tenendo Genova con il fiato sospeso.

In questa prima puntata stagionale, dal titolo "Sotto attacco", Blanca dovrà occuparsi anche di faccende sentimentali e decide, a tal proposito, di dare una nuova possibilità a Sebastiano, anche se Liguori non sembra esattamente entusiasta di questa scelta: tra lui è Blanca ci saranno evoluzioni sentimentali? Le indagini porteranno la protagonista a scoprire nuovi segreti appartenenti al passato della sua famiglia.

In questa seconda stagione della serie ritroveremo anche i personaggi che avevamo precedentemente conosciuto: a partire dal fedelissimo cane Linneo. E poi il padre Leone, l'amica Stella e la giovane Lucia, che vede in Blanca un punto di riferimento per la sua personale crescita.

Prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, la seconda stagione di "Blanca" è diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi e vede l'ingresso nel cast di Stefano DIonisi (Polibomber) e Michela Cescon (Elena). Tra gli attori ritroviamo inoltre: Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando); Giuseppe Zeno (Michele Liguori); Pierpaolo Spollon (Sebastiano Russo); Enzo Paci (Commissario Bacigalupo); Antonio Zavatteri (Alberto Repetto); Gualtiero Burzi (Nello Carità); Federica Cacciola (Stella); Sara Ciocca (Lucia Ottonello); Ugo Dighero (Leone Ferrando).

Dove vedere Blanca 2 in tv e in streaming (dal 5 ottobre 2023)

La prima puntata della seconda stagione di "Blanca" va onda in prima tv oggi, 5 ottobre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. L’episodio è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.