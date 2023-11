Blanca 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, giovedì 9 novembre 2023, a partire dalle dalle 21.25 su Rai 1, va in onda l'ultima puntata stagionale di "Blanca". Dopo il finale dello scorso episodio, una domanda sorge spontanea: Pierpaolo è ancora vivo? Risolto questo dubbio, vedremo il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta lanciarsi in una corsa contro il tempo per fermare definitivamente le mosse di Polibomber.

Blanca 2 – Anticipazioni sesta puntata

In questa stagione abbiamo ritrovato una Blanca Ferrando non più stagista, bensì consulente ufficiale delle forze dell'ordine: e gli impegni lavorativi sono giunti con puntualità. Oltre a indagare a un caso di omicidio (un uomo mediorientale trovato senza vita in un parco), la protagonista ha avuto molte faccende private da risolvere: i rapporti con Michele sono messi a dura prova dalla figura di Veronica, ma anche il ruolo di madre di Lucia richiede tempo e dedizione. Abbiamo inoltre visto Sebastiano è al centro di un'indagine sull'attentatore, sollevando interrogativi sul suo coinvolgimento in questa complessa vicenda.

L'ultimo appuntamento stagionale con "Blanca" ha come titolo "La bomba", a testimonianza di uno tra i maggiori motivi conduttori di questa annata: Polibomber, che nel corso delle ultime puntate ha minacciato Blanca, il corpo di polizia e l'intera città di Genova. L'episodio svelerà innanzitutto il destino di Sebastiano: nel finale della scorsa puntata è stato spinto giù da una torre da Polibomber. L'arrivo di Liguori e lo strazio di Blanca suggerivano la morte del personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon: sarà davvero così? Questa sera la protagonista decide di portare avanti le indagini per conto proprio, determinata a scoprire la verità sull'attentatore. La sua ossessione la conduce a un bivio, costringendola ad affrontare i propri limiti. Le decisioni che sta per prendere potrebbero avere un impatto profondo, influenzando non solo la sua vita, ma anche quella di coloro che le sono vicini. La corsa contro il tempo per catturare l'attentatore tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo istante.

La seconda stagione di "Blanca" è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi. Il cast di attori è così composto:: Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando); Giuseppe Zeno (Michele Liguori); Pierpaolo Spollon (Sebastiano Russo); Enzo Paci (Commissario Bacigalupo); Antonio Zavatteri (Alberto Repetto); Gualtiero Burzi (Nello Carità); Federica Cacciola (Stella); Sara Ciocca (Lucia Ottonello); Ugo Dighero (Leone Ferrando); ai quali si aggiungono le new entry Stefano DIonisi (Polibomber) e Michela Cescon (Elena).

Dove vedere Blanca 2 in tv e in streaming (9 novembre 2023)

La sesta e ultima puntata della seconda stagione di "Blanca" va onda in prima tv oggi, 9 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. L’episodio è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

