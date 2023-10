Blanca 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il successo della scorsa settimana, che in termini di auditel l'ha vista imporsi sulla concorrenza, la seconda stagione di "Blanca" torna oggi, giovedì 12 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con la seconda puntata. Mentre è impegnata in una indagine su combattimenti clandestini tra cani, Blanca deve tenere a bada la gelosia nei confronti di Michele, che ha incontrato un'amica di vecchia data.

Blanca 2 – Anticipazioni seconda puntata

Nella prima puntata stagionale di "Blanca", andata in onda la scorsa settimana, la protagonista testimonia a favore di Sebastiano, consapevole della sua innocenza, mentre a Genova si verificano una serie di esplosioni attribuite a un bombarolo ribattezzato Polibomber. La polizia ha vari sospetti sotto scacco, ma il presunto colpevole viene fermato mentre cerca di far esplodere un ristorante frequentato da poliziotti. Nel frattempo, Blanca cerca di aiutare Lucia, che vive da sola da un po' di tempo. Sebastiano esce di prigione, e il vero Polibomber continua a progettare una serie di esplosioni.

In onda oggi, 12 ottobre, il secondo appuntamento stagionale con l'amata serie ha come titolo "Il ladro di cani" e presenta alcuni grattacapi sentimentali che riguardano Blanca e altri personaggi. La protagonista sembra avvicinarsi sempre più a Sebastiano: un rapporto che non sfugge certamente a Michele Liguori, che manifesta insofferenza e gelosia. Nel mentre entra in scena l'affascinante Veronica, conoscenza di vecchia data di Michele, attualmente avvocato di professione, che sta lavorando per Livia. Una presenza non particolarmente gradita dalla nostra Blanca. Lucia, intanto, si sente tradita da Blanca e rifiuta il suo appoggio. L'indagine di questa puntata ruota attorno a un giro di combattimenti clandestini tra cani.

La seconda stagione di "Blanca" è diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi e prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. Tra gli attori ritroviamo inoltre: Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando); Giuseppe Zeno (Michele Liguori); Pierpaolo Spollon (Sebastiano Russo); Enzo Paci (Commissario Bacigalupo); Antonio Zavatteri (Alberto Repetto); Gualtiero Burzi (Nello Carità); Federica Cacciola (Stella); Sara Ciocca (Lucia Ottonello); Ugo Dighero (Leone Ferrando); ai quali si aggiungono le new entry Stefano DIonisi (Polibomber) e Michela Cescon (Elena).

Dove vedere Blanca 2 in tv e in streaming (12 ottobre 2023)

La seconda puntata della seconda stagione di "Blanca" va onda in prima tv oggi, 12 ottobre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. L’episodio è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.