Blanca 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

"Blanca" torna oggi, giovedì 19 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con la terza puntata stagionale dal titolo "Angolo cieco". La sfera sentimentale della protagonista è più intricata che mai, e il pericolo incombe: il bombarolo Polibomber minaccia il commissariato e l'intera città di Genova.

Blanca 2 – Anticipazioni terza puntata

Mentre Blanca è indaffarata nelle indagini di un intricato caso di omicidio avvenuto nello storico stadio Ferraris di Genova, un evento inaspettato le si presenta dinanzi: la sua amica Stella giunge in città per presentarle il suo nuovo fidanzato.

Il fronte personale della protagonista è in continua evoluzione e non manca di complicazioni. I problemi con Liguori diventano sempre più frequenti e complessi. L'uomo, nel frattempo, ha iniziato a frequentare Veronica, un'altra collega del commissariato, creando ulteriori intrighi e conflitti.

Contemporaneamente Sebastiano è una presenza sempre più costante nella vita di Blanca, figura portatrice di nuovi turbamenti, che mettono la protagonista di fronte a scelte difficili. Mentre il caos delle relazioni amorose si dipana, Blanca si rende conto che la sua collega Lucia ha sempre più bisogno di lei come punto di riferimento: la protagonista si sforza di bilanciare le richieste del suo lavoro con il desiderio di essere un supporto affidabile per la giovane collega.

In tutto ciò Blanca non può ignorare la temibile di Polibomber, il criminale spietato che torna a minacciare il commissariato. Blanca e i suoi colleghi dovranno faticare non poco per sventare un pericolo in grado di mettere a rischio la sicurezza dell' intera città.

Prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, la seconda stagione di "Blanca" è interpretata da un cast che comprende: Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando); Giuseppe Zeno (Michele Liguori); Pierpaolo Spollon (Sebastiano Russo); Enzo Paci (Commissario Bacigalupo); Antonio Zavatteri (Alberto Repetto); Gualtiero Burzi (Nello Carità); Federica Cacciola (Stella); Sara Ciocca (Lucia Ottonello); Ugo Dighero (Leone Ferrando); ai quali si aggiungono le new entry Stefano DIonisi (Polibomber) e Michela Cescon (Elena).

Dove vedere Blanca 2 in tv e in streaming (19 ottobre 2023)

La terza puntata della seconda stagione di "Blanca" va onda in prima tv oggi, 19 ottobre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. L’episodio è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.