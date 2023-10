Dove è stato girato Blanca? Le location

Trasmessa nel 2021, la prima stagione della serie televisiva “Blanca” ha ottenuto un successo tale da mettere subito in cantiere una seconda stagione, in onda, adesso, a partire da giovedì 5 ottobre 2023. Interpretata da un cast capeggiato da Maria Chiara Giannetta, la serie è ambientata nella città di Genova. Scopriamo quali sono, nello specifico, i luoghi che fanno da cornice alla storia.

Blanca: le location

Blanca Ferrando è non vedente dall'età di 12 anni a causa di un incendio nel quale è morta sua sorella Beatrice. Il suo eccezionale intuito, unito al senso di giustizia, la spingono a entrare in polizia. Adesso, giovane donna, Blanca è accompagnata quotidianamente dal suo fedele cane Linneo e, indagini a parte, ha alcuni tormenti di carattere sentimentale da risolvere.



La serie televisiva "Blanca" è interamente ambientata nella città di Genova, un luogo che non ha certo bisogno di molte presentazioni. Capoluogo della regione Liguria e città portuale di eccezionale importanza (il commercio marittimo è qui da secoli un punto fermo), Genova conta oggi poco più di 558.000 abitanti, che si riversano quotidianamente in alcuni luoghi rappresentati dalla fiction interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Nello specifico la protagonista vive nel borgo marinaro di Comogli, un luogo di circa 5000 abitanti, un centro turistico particolarmente caratteristico, con un porticciolo e dei bellissimi palazzi variopinti situati proprio sul lungomare. Storicamente questa parte di Genova era ribattezzata "la città dei mille bianchi velieri".

Sono diverse le piazze e i luoghi del centro storico della città ligure dove sono stati battuti i cak della serie. Tra questi impossibile non citare piazza Manzoni (dove si trova il commissariato di San Teodoro ), piazza De Ferrari, con la sua fontana, via Interiano. E ancora, piazza Matteotti, piazza San Matteo, piazza delle Fontane Marose.

Nel corso degli episodi di "Blanca" abbiamo visto, almeno per una volta, altri luoghi di Genova, come lo storico parco di Villa Durazzo Pallavicini, il Porto e Porto antico, il Palazzo Lorenzo Cattaneo, la galleria Mazzini, piazza Grillo Cattaneo, il borgo di Dolceacqua e alcuni punti della costiera ligure.

Genova a parte, alcune sequenze ambientate in interni sono state realizzate a Roma. San Felice Circeo, cittadina della provincia di Latina, è stata utilizzata come luogo d'ambientazione ligure. I ciak si sono battuti sul lungomare di San Felice, presso il faro Punta Rossa e piazza Valenti.