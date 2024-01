Bonolis lascia Mediaset? Ora parla Pier Silvio: "Cosa succederà non dipende solo da noi"

Ha suscitato attenzione l'ultima intervista rilasciata da Paolo Bonolis a La Stampa. "Ho bisogno di nuovi stimoli. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni" ha dichiarato il conduttore, volto di punta di Canale 5: "Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l'esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco". Le sue parole hanno sollevato molti dubbi sul prosieguo del suo contratto con Mediaset che, in scadenza a giugno 2024, è sembrato non voler andare nella direzione di un rinnovo.

La questione è stata così sollevata a Pier Silvio Berlusconi che ha esposto il suo punto di vista durante un incontro con la stampa per illustrare alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024 (tra cui la nuova conduzione dell'Isola dei famosi). "Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera" ha assicurato l'ad Mediaset: "Ci siamo visti anche ultimamente: il contratto ha una scadenza naturale, ma l'anno prossimo ci sarà un'altra edizione di 'Avanti un Altro'. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo".

Chi invece passerà sicuramente in Rai è Piero Chiambretti, al quale Berlusconi augura il meglio. "Ho grandissima stima e un rapporto personale fatto di affetto, ma è giusto che Piero faccia ciò che desidera fare - ha detto -penso che un ritorno in Rai per lui possa avere un certo significato, non la vivo come una situazione di concorrenza, sa che Mediaset sarà sempre casa sua".