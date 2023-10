Boomerissima, Alessia Marcuzzi: l'omaggio a Matthew Perry e Friends

La prima puntata della nuova stagione di Boomerissima , martedì 31 ottobre, inizia con un pensiero a Matthew Perry, l’attore di Friends ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles protagonista di una delle serie più iconiche degli anni ’90. Proprio il decennio che la trasmissione di Alessia Marcuzzi omaggia e racconta, tra nostalgia e divertimento. Un pensiero praticamente dovuto, anche perché la prima immagine del nuovo Boomerissima è proprio un numero di musica e danza sulla base della sigla di Friends, ambientato in uno studio che ricalca il mitico appartamento di Monica e Rachel e poi sul divano di fronte alla fontana.

La conduttrice poi spiega che questo è un regalo che si è fatta quest’anno, un angolo di scenografia che proietta direttamente nel cuore della mitica serie tv.

Per questo, il messaggio per Matthew Perry, l’indimenticabile Chandler Bing prima dell’inizio di trasmissione suona ancora più sentito e dovuto: “Matthew Perry spero che ti arrivi tutto il nostro affetto”.

Un affetto condiviso, come si è visto nelle scorse ore da schiere di fan di ogni parte del mondo, soprattutto della generazione protagonista della trasmissione della Marcuzzi.

I primi a scontrarsi quest’anno nel programma che mette in gioco le generazioni su Rai Due sono: per i Boomer: Asia Argento, Biagio Izzo, Caterina Balivo, Cesare Bocci, mentre la squadra dei Millennials è composta da: Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Aurora Leone dei The Jackal e Alvise Rigo.

Si parte subito con la grande musica del passato e del presente, in studio per la musica dei Boomer arrivano gli Snap, il mitico gruppo che alla conduttrice ricorda le caldi estate del Festivalbar, a fianco di conduttori come Fiorello e Amadeus il quale regala alla collega un clamoroso e divertentissimo “cameo” in anteprima. I Millennials invece, schierano Alfa. A vincere il gioco delle Hit è però l'irresistibile compilation anni '80-'90 dei Boomer.