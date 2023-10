Boomerissima, Amadeus è il mitico Ambrogio del famoso spot anni ‘90

Esilarante inizio di nuova stagione per Boomerissima. La trasmissione guidata da Alessia Marcuzzi si gioca subito durante l'anteprima della puntata d'esordio, un ospite davvero speciale in una veste totalmente inedita. L’idea è una gag che vede la conduttrice e il super vip impegnati in una divertente parodia di una storica pubblicità di un cioccolatino andato in onda negli anni ’80 e ’90. Lo spot è quello in cui una ricca ed elegante signora si trova in auto con il suo autista, Ambrogio, e dice di aver “voglia di qualcosa di buono” e a quel punto il solerte chauffeur tira fuori la cosa più speciale del mondo: il goloso cioccolatino oggetto della réclame.

Nella parodia che apre la puntata di martedì 31 ottobre di Boomerissima, l’elegante signora di giallo vestita è interpretata da Alessia Marcuzzi e il suo servizievole Ambrogio è niente di meno che Amadeus, prontissimo a soddisfare le improvvise voglie della signora. Quando esprime il desiderio di qualcosa di buono, lui è pronto con la cosa più buona del mondo: una rosetta con la mortadella. Poi la donna ha voglia di ascoltare buona musica e lui tira fuori una musicassetta, oggetto molto vintage con l’intestazione "Brani Sanremo 2024", ma la donna gli spiega che quella cassetta non la convince. E allora, Ambrogio, pieno di risorse tira fuori quella del Festivalbar, dando modo alla signora di esprimere il suo entusiasmo per due bravi conduttori: "quel Fiorello" e quell’altro, con il “profilo greco” che, ovviamente, è lo stesso Amadeus, che però avverte: “Meglio lasciarlo perdere quello, è un pacco”. A quel punto però la signora ha una nuova voglia: ballare e fare festa, e allora Ambrogio la porta dritta negli studi di Boomerissima, dove potrà scatenarsi con musica di ieri e di oggi e divertirsi tra ricordi e aneddoti. Poi lui, rimasto solo in auto, riprende la musicassetta di Sanremo 2024 e parlando tra sé e sé riflette: “Questa la tengo, può tornarmi utile”.