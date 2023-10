Boomerissima: Antonella Clerici tra Dynasty, pennette alla vodka e storici Sanremo

Grande protagonista della prima puntata di Boomerissima di martedì 31 ottobre è Antonella Clerici. La conduttrice si fa trovare dalla padrona di casa, Alessia Marcuzzi, ovviamente in cucina, in un angolo dello studio che ricostruisce l’appartamento delle protagoniste della serie tv Friends.

Antonella si cala completamente nel gioco e sfoggia un look da profondi anni ’80: spalline ultra larghe con tanto di frange a sottolinearne il volume, lamè dorato e acconciatura super cotonata che sfida la legge di gravità. La Clerici rivela sin da subito l’ispirazione per la sua mise: la perfida Alexis di Dynasty, una serie, o meglio una soap che andava in onda in prima serata su Canale 5 ed era seguitissima in quegli anni. Ma non basta, perché Antonella propone una full immersion totale nei favolosi anni ’80, che non può non passare anche per la cucina perché per lei, d’altronde, “è sempre mezzogiorno”. Ed ecco che la signora del cooking show di Rai Uno porta a Boomerissima un piatto icona di quell'epoca: le pennette alla vodka. Non finisce qua, poiché Antonella dimostra la sua abilità nel gioco della pipetta, ma anche con un attrezzo ginnico, una corda con un peso in mezzo che veniva usato per fare i pettorali in casa e oggi completamente scomparso. Dulcis in fundo, un altro oggetto ormai sconosciuto: il fax. Antonella Clerici confessa che tuttora le capita di chiedere il “ciclostile” delle ricette, mentre Alessia Marcuzzi manda in onda un video d’annata di Sanremo 1994 quando lei in collegamento avrebbe dovuto comunicare i voti dei cantanti in gara all’Ariston a un Pippo Baudo nervosissimo, ma il fax non arrivava.

E, a proposito di Sanremo, Antonella è protagonista anche della parte centrale della puntata dedicata al Festival, con Boomer e Millennial che si confrontano con due edizioni in cui la bionda conduttrice è stata protagonista. I primi se la vedono proprio con l’edizione già citata nel fuorionda precedente, quella del 1994; i secondi invece, con le edizioni che hanno visto la Clerici sul palco dell’Ariston, prima come co-conduttrice a fianco di Paolo Bonolis e poi, l’anno successivo, sola al comando. Per l’occasione l’ospite di Alessia Marcuzzi non manca di sfoggiare uno dei suoi vaporosissimi abiti-bomboniera che scelse quell'anno, e di trovare il modo di fare le scale, perché si sa: senza scale non c’è Sanremo.