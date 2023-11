Boomerissima, il boomer Luca Argentero contro la moglie millennial Cristina Marino

Quello tra Boomer e Millennial si sa, è uno scontro che non si consuma certo solo il martedì sera su Rai Due all’interno di Boomerissima, ma quotidianamente in molte case italiane. Anzi, la stessa Alessia Marcuzzi ha raccontato di aver preso ispirazione per la trasmissione proprio da questo confronto così diffuso. E un piccolo e simpatico confronto, tutto in famiglia, va in onda, un po’ a sorpresa, anche durante l’ultima puntata del game show.

A un certo punto della trasmissione, quando la gara tra Boomer e Millennial è già entrata nel vivo, all’interno dello studio arriva un enorme telefono cellulare che, accesso, avvia una video chiamata con l’attore Luca Argentero, boomer doc. Un intervento che sorprende particolarmente una delle componenti della squadra dei Millennial: Cristina Marino, sua moglie. La giovane attrice si è appena esibita al fianco della conduttrice Alessia Marcuzzi in un numero che omaggia i 40 anni di straordinaria carriera di Madonna. Quando Cristina Marino vede il marito nello schermo del grande cellulare commenta:“Hai scelto un super boomer!”, mentre il primo pensiero del marito boomer è un altro: “Avrei una cosa da dire a mia moglie, amore credo che ti sei dimenticata un pezzo di costume!” scherza Argentero,“Ho scelto una Millennial e…”“Ma amore tu sei un fiore”risponde amorevolmente la moglie.

In studio, oltre a Cristina Marino, ci sono anche vecchie conoscenze di Argentero, visto che tra i Boomer in gara c’è Roberto Farnesi, e Alessia Marcuzzi, anzi la sua regia, pesca una foto d’epoca in cui tutti e tre appartenevano alla caserma televisiva della serie Carabinieri, e la conduttrice svela un retroscena dell'epoca: “Noi donne facevamo a gara per andare alla sala trucco prima che lui arrivasse. Dalle 4.30 eravamo al trucco, Argentero…”

Poi c’è una richiesta di un’altra componente della squadra dei Boomer, Tosca D’Acquino: “Io credo che anche noi tutte dovremmo chiedere una cosa un po’ sexy a Luca.” L’attore quindi si appresta a un mini-streap in videochiamata, introducendolo con la frase “Certo, se la cosa può contribuire al successo della squadra dei Boomer...”, frase che stupisce Cristina che esclama, delusa: “No! Ma come?”

Purtroppo cade la linea, o meglio salta il collegamento proprio sul più bello, e ritorna giusto in tempo per salutare l’attore. Un saluto generale a tutti e un bacio virtuale alla moglie Millennial, che congedato il marito però sottolinea:“Il fatto che avrebbe dato il punto ai Boomer però è male, lui è boomer ma che c’entra? Deve tifare per me!” La gara è gara.