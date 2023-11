Boomerissima, Cristiano Malgioglio in duetto inedito con Cristina D’Avena

Una versione davvero inedita di un grande successo anni ’80 della musica italiana cantata dalla coppia che non ti aspetti. La canzone è “Gelato al Cioccolato”, portata al successo da Enzo Ghinazzi in arte Pupo, e scritta niente meno che da Cristiano Malgioglio, che nella seconda puntata di Boomerissima è ospite di Alessia Marcuzzi,. Malgioglio si presenta in “casa” intento a stirare a inizio serata, per poi arrivare in studio a metà puntata e intonare alcuni dei suoi successi più conosciuti. Vestito di rosso fuoco, Malgioglio viene poi messo al centro del gioco" Il Mito", in cui le squadre dei Boomer e dei Millennial, partendo da una parola, devono indovinare qualcosa che appartiene alla vita del protagonista.

La prima parola legata alla vita di Malgioglio è un'espressione:“La prima volta”. In questo momento viene svelato il video della sua prima volta in tv, gli esordi del cantautore sono legati a un gruppo chiamato “Quarto sistema” che incredibilmente indovina il giovane Ludovico Tersigni. “Ti ringrazio perché non me lo ricordavo, non l’avevo mai rivisto ma era meglio, perché nemmeno cantavo”, scherza Malgioglio davanti al reperto storico.

“Spesa” è la seconda parola, ed è lo spunto per raccontare un episodio dell’adolescenza di Malgioglio, quando la madre lo mandò a fare la spesa perché avevano a casa ospiti, ma lui tornò con un disco di Rita Pavone. Poi, con la parola”Mestieri”, si scopre che a Genova, prima di diventare famoso, Malgioglio lavorava alle poste: smistava i telegrammi.

“Il bacio” è la parola che serve per tornare al primo amore dell’autore, che ricorda il primo bacio e quindi il primo amore.“. E’ stato con un marinaio americano”, racconta, “Una storia bellissima. Io l’ho seguito in tutti i porti in Italia. Quando poi lui è tornato in America e si è sposato ha chiamato il suo primo figlio Cristiano”. L’ultima parola “Vergogna”, ci porta dritti a “Gelato al cioccolato” di Pupo, un brano firmato con lo pseudonimo perché, racconta Ghinazzi in un video d’epoca, l'autore si vergognava. “Non è vero”, spiega invece lui. “Questa canzone mi ha dato un successo grandissimo, e oggi io la faccio sempre ai concerti e i ragazzi impazziscono”. E dopo questo aneddoto, Alessia Marcuzzi gli chiede un duetto con Cristina D’Avena su quel brano. Un’esibizione inaspettata che sa un pò di metaverso, e una versione davvero inedita per una canzone che abbiamo sentito centinaia di volte, ma mai così.