Boomerissima, Alessia Marcuzzi e Pierpaolo Spollon scatenati nel balletto di Friends

Ballerini scatenati a Boomerissima. Alessia Marcuzzi e Pierpaolo Spollon si divertono a rifare il mitico balletto dei fratelli Geller, Ross e Monica, protagonisti della serie tv Friends, che quest’anno è un riferimento fortissimo del programma,con tanti rimandi sempre presenti, dalla sigla iniziale alla scenografia dello studio, dove è stato ricostruito l’appartamento di Monica e Rachel.

Dopo l’omaggio dovuto nella prima puntata, con il pensiero dedicato a Matthew Perry da poco deceduto, nella seconda puntata dello game-show che mette in competizione le generazioni, ne arriva un altro legato all'amato telefilm. Questa volta a ispirare il momento di spettacolo sono i due fratelli protagonisti della serie, Ross e Monica, e la loro Geller routine, il balletto scatenato e buffo che inscenano per entrare in uno show che amano. A rifare la simpatica coreografia è Alessia Marcuzzi che aveva lanciato l’idea sui suoi social qualche giorno fa, chiedendo chi potesse essere il partner perfetto per condividere il momento. E il pubblico si è espresso in modo plebiscitario. Il fortunato non è certo il Boomer Francesco Paolantoni, che crede in un primo momento di essere il prescelto, ma il Millennial Pierpaolo Spollon. D’altronde, il giovane attore è reduce da una brillante prova da ballerino in diretta tv lo scorso sabato sera quando, in coppia con la collega Maria Chiara Giannetta si è esibito come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle, in un tango che ha ricevuto talmente tanti consensi da spingere Milly Carlucci a chiedere a entrambi di pensare a tornare da concorrenti il prossimo anno.

La Geller Routine della coppia Alessia Marcuzzi- Pierpaolo Spollon è un balletto scatenato e divertente se non fosse per la chiusura, che richiede un salto della conduttrice, che però ha qualche difficoltà. Dopo un paio di prove però, il numero, chiusura compresa, riesce perfettamente. Nessuna difficoltà invece per Spollon, ormai molto a suo agio anche nei panni di provetto danzatore, e non solo. Perché anche in occasione dell’ospitata nel game show di Rai Due, l’attore ha dimostrato simpatia, spontaneità e una bella personalità che lo fa notare anche quando non ha un copione da recitare ma si affida alla capacità di tenere il palco.