"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Il format spazia dunque dagli anni '80, rappresentati dai "boomer", agli attuali anni '20 del ventunesimo secolo, dominati dai "millennial". Nell'episodio di questa sera, la sfida si fa avvincente con la partecipazione di Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni per i Boomer; Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli per i Millennial.

Ma il cast di ospiti non si esaurisce di certo qui: per sostenere la squadra dei Boomer, si esibiscono Gemelli Diversi, che propongono alcune delle loro canzoni più celebri. Dall'altra parte, per i Millennial, ad arricchire l'atmosfera ci interviene la cantante Alexandra Stan. La puntata si avvale inoltre dalla presenza di due icone di spessore: il Mito della serata è Amanda Lear, figura di carisma e talento, mentre la Special Guest che si unisce alla compagnia è l'attrice Ornella Muti.

La padrona di casa Alessia Marcuzzi a vestire, pienamente a suo agio nel festoso clima, promette di stupire anche come scatenata ballerina: a tal proposito è d'obbligo citare le brillanti coreografie a cura del Direttore Artistico Luca Tommassini. "Boomerissima" è un format prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia.