"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Va in onda oggi, martedì 5 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2. la quinta e ultima puntata della seconda edizione di "Boomerissima". Musica, colore, nostalgia e divertimento: lo show condotto da Alessia Marcuzzi adopera diversi ingredienti per imbastire una spensierata e scalmanata sfida tra rappresentanti di nuove e vecchie generazione. Scopriamo i nomi degli ospiti dell'ultima puntata del 2023 dello show di Rai 2.

Boomerissima: anticipazioni del 5 dicembre 2023

La seconda stagione di "Boomerissima", condotta con verve da Alessia Marcuzzi, è, così come la prima, composta da un totale di cinque puntate, in onda nel corso di altrettanti martedì. Il programma pone al centro dell'attenzione due squadre affiatate: i Boomer e i Millennial, pronti a sfidarsi in una divertente e coinvolgente competizione generazionale che evoca irresistibili ed emozionanti ricordi del passato.

Anche l'ultima puntata del 2023 mantiene l'abituale struttura: due squadre composte da personaggi famosi si sfidano, rappresentando la generazione dei Millennial, giovani legati all'immaginario artistico e culturale contemporaneo, e i Boomer, appartenenti a una generazione che ha vissuto gli anni '80 e '90, trovando musica, mode e icone con cui identificarsi per tutta la vita.

Nell'ultimo episodio, le squadre in competizione includono Romina Carrisi, Emis Killa, Gabriele Vagnato, Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena per i Millennial, mentre i Boomers sono rappresentati da Francesca Barra, Roberta Capua, Francesca Fialdini, Valeria Marini e Riccardo Rossi. Tra gli ospiti di spicco di questo appuntamento, figurano Romina Power come Mito e Ivana Spagna per lo spazio musicale.

Prodotta dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, "Boomerissima" si distingue per l'equilibrio tra intrattenimento, effetto nostalgia, straordinari effetti scenici e spettacolari coreografie a cura del direttore artistico Luca Tommassini; che spingono Alessia Marcuzzi anche in pista per scatenati balli.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 dicembre)

La quinta puntata della seconda edizione di "Boomerissima" va in onda su Rai 2 martedì 5 dicembre 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

