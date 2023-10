"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e ospiti

Al via oggi, 31 ottobre 2023, dalle 21.20 su Rai 2, la seconda edizione di "Boomerissima" vede una scatenata Alessia Marcuzzi come padrona di casa. Si preannunciano nuove e spumeggianti sfide tra Vip Boomer (coloro che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90) e Millennial (celebrity appartenenti al nuovo millennio).

Boomerissima: anticipazioni nuova edizione

Partita un po' in sordina, la prima edizione di "Boomerissima" si è imposta, grazie al passaparola e al supporto del web, come trasmissione di culto della seconda rete di casa Rai. Il ritorno del programma condotto da Alessia Marcuzzi porta nuova freschezza ed entusiasmo, confermando la fortunata formula che è stata alla base del suo successo, ma introducendo anche alcune gustose novità che andiamo adesso a scoprire.

Il primo impatto visivo vede uno studio capace di offrire un'esperienza visiva ancora più suggestiva, con effetti scenici realizzati per rendere lo show avvolgente e coinvolgente. L’Armadio Magico permette agli ospiti in studio di immergersi in un contesto che omaggia la mitica sitcom "Friends", ma anche i diversi giochi del programma indossano panni rinnovati, fedeli a come li avevamo precedentemente conosciuti, ma con caratteristiche lievemente modificate, che avremo modo di conoscere fin dalla prima puntata. A rendere più scintillante l'impatto scenico del programma, troviamo inoltre le coreografie realizzate dal Direttore artistico Luca Tommasini.

Il tutto rimane comunque fedele alle originarie regole del gioco: in ogni puntata a sfidarsi sono due squadre formate da personaggi famosi: quella dei Boomer, appartenenti ad una generazione che durante gli anni ’80 e ’90 ha trovato musica, mode e icone nelle quali rispecchiarsi; e quella dei Millennial, giovani strettamente legati ad un universo, culturale e artistico, contemporaneo e talvolta molto distante da quello degli "anziani" boomers.

Le squadre che si sfidano nella prima puntata della seconda edizione di "Boomerissima" sono composte da: per i Boomer, Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo; per i Millennial, Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

In più, questa edizione ospita delle Guest Star, che irrompono in studio e, se possibile, donano supporto ai due team: la Guest Star del primo appuntamento è Antonella Clerici, a cui seguiranno, nella sezione Mito di Puntata, Paola e Chiara. In aggiunta, Alfa e gli Snap rappresentano i tormentoni delle rispettive generazioni, fornendo ulteriore supporto alle due squadre rivali.

Prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, “Boomerissima” si muove tra divertimento ed effetto nostalgia, ma può contare anche su effetti scenici che emergono da un armadio magico e un sorprendente salotto “back in time” che propone immagini e video provenienti dal passato.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 31 ottobre)

La prima puntata della nuova edizione di "Boomerissima" va in onda su Rai 2 martedì 31 ottobre 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, on demand e in live streaming, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV