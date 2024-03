"Boss in incognito" con Max Giusti, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Il secondo appuntamento stagionale con "Boss in incognito" riporta sullo schermo Rai 2 Max Giusti, conduttore del docu-reality che svela le vite dei dirigenti aziendali impegnati nel lavoro quotidiano insieme ai loro dipendenti. In onda oggi, 11 marzo 2024, a partire dalle 21.20, l'episodio mette in primo piano l'azienda"Urbani Tartufi".

Boss in incognito: le anticipazioni dell'11 marzo

Nel secondo episodio di "Boss in incognito" l'azienda protagonista è "Urbani Tartufi", un'eccellenza italiana nel settore della raccolta e trasformazione del tartufo, con Olga Urbani come presidente e Giammarco Urbani come amministratore delegato. "Urbani Tartufi", con sede a Scheggino, ha saputo affermarsi globalmente in 70 Paesi, con una presenza di rilievo a Manhattan, nel cuore di New York. Con un fatturato di 80 milioni di euro e 150 dipendenti solo nella sede umbra, l'azienda detiene il 70% del mercato mondiale del tartufo.

A immergersi nell'esperienza dell'incognito sarà Andrea Pascolini, direttore generale dell'azienda, ai dipendenti meno familiare degli Urbani, e dunque perfetto per il camuffamento. Nel corso dell'episodio, Andrea Pascolini si mescolerà tra i suoi dipendenti, apprendendo i segreti del mestiere dalla produzione all'etichettatura dei prodotti destinati ai mercati internazionali. Guidato da Vania nella creazione dell'olio al tartufo, affiancherà Antonella nell'etichettatura dei pacchi e sperimenterà l'arte della caccia al tartufo con Andrea e, ancora, imparerà a selezionare e pulire il tartufo fresco sotto la guida di Maria Chiara.

Contemporaneamente, Max Giusti si unirà all'azione, collaborando con Manolita nell'Accademia Urbani per creare un menu da showcooking. Gli operai, ignari della vera identità di Pascolini e di Giusti, crederanno di partecipare a un documentario sul mondo del lavoro denominato "Job Stories". Sarà solo alla fine della settimana di riprese che scopriranno la verità sulle identità celate dietro i loro colleghi travestiti.

Come sempre, dunque, il fulcro del format si concentra sull'incontro tra due universi solitamente separati: i dirigenti hanno l'opportunità di calarsi direttamente nella quotidianità dei loro dipendenti, acquisendo una comprensione più profonda delle dinamiche interne dell'azienda e, allo stesso tempo, i lavoratori, all'oscuro della reale identità dei loro superiori, possono interagire con loro in modo genuino, senza pregiudizi o pressioni legate alla gerarchia aziendale.

Dove vederlo in tv e in streaming (11 marzo 2024)

La nuova edizione di "Boss in incognito" ha inizio oggi, lunedì 11 marzo 2024, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma con Max Giusti è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

