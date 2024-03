"Boss in incognito" con Max Giusti, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Il programma condotto da Max Giusti "Boss in incognito", in onda oggi, 18 marzo 2024 su Rai 2 con l'ultimo episodio stagionale si addentra quesa sera nella Sedima Fashion Hub, un'azienda che, a partire dalla fine degli anni ’80, ha cambiato in modo significativo il mercato del jeans, brevettando sistemi all'avanguardia, adottati poi da marchi di prima grandezza.

Boss in incognito: le anticipazioni del 18 marzo

Ultimo episodio stagionale per "Boss in incognito", che vede questa settimana Chiara Iachini, che come sempre direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub, come protagonista "mascherata". Il format restituisce uno sguardo eccezionale sul mondo del lavoro, promuovendo un dialogo aperto tra i dirigenti e i dipendenti, consentendo loro di apprezzare e comprendere meglio le rispettive prospettive lavorative. Gli operai partecipanti, ignari dell'identità mascherata del boss - nonchè di Max Giusti - credono di partecipare a un programma chiamato "Job Stories", venendo a conoscenza solo alla fine della settimana di riprese la vera natura del programma e l'identità dei loro "colleghi" sotto mentite spoglie.

Max Giusti si propone come d'abitudine di esplorare le dinamiche aziendali italiane di successo: la Sedima Fashion Hub, nello specifico, è un'azienda rivoluzionaria nel settore dei jeans: con la sua introduzione di sistemi di lavaggio e trasformazione del tessuto che hanno posto nuovi standard nel settore, anche imitati dai concorrenti globali, si è imposta come azienda dal ragguardevole successo, in grado di mantenersi al passo con i tempi, producendo jeans per i marchi di lusso più rinomati e conquistando le passerelle internazionali.

Nel corso del nuovo appuntamento con "Boss in incognito", l'ultimo inedito di questa stagione, Chiara Iachini avrà l'opportunità di calarsi nel vero cuore dell'azienda e di trascorrere del tempo con i dipendenti. Come ad esempio Mauro, Roberta e Tiziana, che le faranno comprendere con maggiore cognizione di causa i segreti dietro le varie fasi della lavorazione dei jeans, dalla tintura al lavaggio, fino alla cura dei dettagli come il ricamo. Max Giusti sarà invece affiancato da Rasim, che porterà la sua bravura nel metodo di verniciatura dei jeans.

La prossima settimana Rai 2 trasmetterà la replica di una delle puntate della passata edizione del programma.

Dove vederlo in tv e in streaming (18 marzo 2024)

L'ultima puntata stagionale di "Boss in incognito" va in onda oggi, lunedì 18 marzo 2024, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma con Max Giusti è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

