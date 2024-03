"Boss in incognito" con Max Giusti, da stasera la nuova edizione: le anticipazioni

Al via oggi, 3 marzo 2024, su Rai 2, a partire dalle 21.20, la nona edizione di "Boss in incognito". Basato sul format britannico "Undercover Boss", il docu-reality è dal 2020 condotto da Max Giusti, e offre uno sguardo originale e curioso sull'avventura degli imprenditori che hanno accettato la sfida di immergersi nel mondo del lavoro dei propri dipendenti, celando la propria identità per una settimana intera.

Boss in incognito: le anticipazioni della nuova edizione

La nona edizione di "Boss in incognito", il docu-reality condotto da Max Giusti, fa ritorno sul piccolo schermo con tre nuove puntate, trasmesse da Rai 2 a partire da oggi, 4 marzo. In questo programma, i "boss" si immergono nell'esperienza unica di lavorare fianco a fianco con i propri dipendenti, celando la propria identità dietro una falsa facciata per una settimana intera. Giusti, dal canto suoi, si "trasforma" e si insinua nell'azienda, prendendo occasionalmente il posto dei dirigenti.

Il nucleo del format è rappresentato dal contatto tra due mondi solitamente distanti: i dirigenti possono cogliere da vicino la realtà quotidiana dei loro dipendenti, scoprendo le dinamiche interne dell'azienda, mentre i lavoratori, ignari della vera identità dei loro superiori, possono interagire con loro in modo autentico.

Gli operai, coinvolti nell'esperienza, vengono informati che stanno partecipando a "Job Stories", un nuovo programma televisivo incentrato sul mondo del lavoro. Solo al termine della settimana scopriranno la vera natura dell'iniziativa e la reale identità dei dirigenti.

Nella puntata inaugurale di questa stagione, il protagonista in incognito è Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the World, celebre locale napoletano con una storia centenaria. Condurro, travestito per non farsi riconoscere, si trova a lavorare fianco a fianco con i suoi dipendenti, imparando i segreti e le sfide della preparazione delle inimitabili pizze. Max Giusti, anch'egli camuffato, si unisce all'azione, collaborando con il personale nella realizzazione delle prelibatezze "a ruota di carro" di Da Michele.

L’Antica Pizzeria da Michele in the World, con la sua presenza su tre continenti, un team di 680 dipendenti e un fatturato annuo di 100 milioni di euro, rappresenta un'icona nel mondo della ristorazione, e l'esperienza di Condurro e Giusti nel vivace contesto della pizzeria offre uno sguardo unico sul mondo, a noi tanto caro, delle pizzerie.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 marzo 2024)

La nuova edizione di "Boss in incognito" ha inizio oggi, lunedì 3 marzo 2024, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma con Max Giusti è visibile anche, in live streaming on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

