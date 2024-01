C'è Posta per Te, Annamaria ed Enrica ritrovano il primo amore dopo 65 e 57 anni: cosa è successo

Nel video in alto, la storia di Annamaria ed Enrica

Nella terza puntata di C'è Posta per te non mancano le emozioni: la terza storia raccontata è quella di Annamaria ed Enrica, due donne alla ricerca dei loro primi amori, rispettivamente Gianni (65 anni dopo il primo incontro) e Raimondo (57 anni dopo). Peccato che non sia così facile individuarli nemmeno per Maria De Filippi, perché di Gianni ce ne sono ben 4 che rispecchiano le caratteristiche citate da Annamaria, mentre di Raimondo la conduttrice ne presenta 2 in studio. Chi sono i veri protagonisti maschili di questo amore infinito condiviso a C'è Posta per Te? Per fortuna il lieto fine non manca, ma vediamo insieme cosa è accaduto in diretta su Canale 5 sabato 27 gennaio.

I Gianni di Annamaria

Maria De Filippi presenta le storie di Annamaria ed Enrica: la prima conosce Gianni quando va a casa della madre e prima del trasferimento dell'uomo a Roma per portare avanti la sua carriera militare. Dopo lunghe passeggiate, tanto affetto e un primo bacio in una casetta abbandonata, a quel punto di lui perde ogni traccia; la seconda invece è a Bordighera con sua sorella quando le due decidono di tuffarsi in acqua con il mare in burrasca e non riescono più a tornare a riva. A salvarle ci pensa proprio Raimondo, che le toglie anche tutte le spine - una dopo l'altra - dopo un incontro ravvicinato con un riccio. Tra i due c'è anche un bacio, ma una domenica lei decide di andare al lago con un suo amico (poi diventerà suo marito). Il giovane bussa alla porta di casa sua e quando scopre il fatto sparisce dalla sua vita.

Gli uomini di nome Gianni trovati da Maria De Filippi sono ben 4, e tutti si chiedono chi siano le due donne di fronte a loro, ma solo l'ultimo corrisponde al primo amore di Annamaria. Per capire se è effettivamente lui, la donna gli dà indizi: "La mia canzone preferita è Una rotonda sul mare, amo le passeggiate al lago ma non so nuotare, mi piacciono le casette di legno... E a te?". L'uomo inizialmente non capisce il senso di tali parole, ma poi la conduttrice lo aiuta a ricordare e i due si ritrovano.

Enrica e Raimondo

È la volta di Enrica e Raimondo. Anche in questo caso l'ultimo dei due uomini presenti in studio è quello giusto. L'uomo la riconosce appena ascolta gli indizi: "Mi sono occupata di abbigliamento intimo, sono una sportiva, faccio lunghissime camminate. La mattina, prima di prendere il caffè, metto la musica anni '70 e '80. Mi piace ballare qualsiasi ballo, ma il mio preferito è il rock 'n'roll. Amo il mare ma non so nuotare, nella mia borsa non mancano mai le pinzette per le sopracciglia. La mia canzone preferita è 'A che serve volare'. Mi piace il dopobarba che sa di tabacco muschiato. Tu lo usi?". Raimondo ammette di essere stato a Bordighera e poi confessa: "Forse ho capito. Lì ho salvato due gemelle". Enrica ammette: "Ti ho pensato tanto, anche solo per ringraziarti di averci salvato la vita". Gianni e Raimondo accettano di incontrare le due donne e tolgono la busta, mentre gli altri restano seduti al loro posto a viversi il commovente evento.