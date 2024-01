C'è Posta per Te, Caterina cerca il figlio Francesco dopo averlo abbandonato: "È troppo tardi"

Nel video in alto, la storia di Caterina

A C'è Posta per Te arriva Caterina, una donna dal passato difficile, maltrattata dal padre. Quest'ultima si sposa con un uomo con il quale ha un figlio, Francesco. Dopo due anni i due si separano, ma lei non ha un lavoro e quindi gli assistenti sociali le prendono il suo bambino. Poi fa pace con la madre, torna a vivere da lei e trova un lavoro. Finalmente rivede il figlio - vive insieme alla nonna- ma quando insiste a chiedergli di andare a vivere con lei e lui risponde di voler stare con la nonna, lei si arrabbia, gli dice di restare in quella casa e poi sparisce. Quando diventa madre per la seconda volta capisce cosa vuol dire essere mamma. “Ogni volta che dimostro amore a lei è ogni volta che non lo dimostro a mio figlio Francesco”. Caterina ora, dopo 8 anni, vuole chiedere perdono al figlio per non essere stata una brava madre, perché al tempo - 17 anni - non sapeva come comportarsi. Poi afferma: “Non mi importa se stasera mi manderà a quel paese, almeno avrò sentito la sua voce. Sono pronta a prendermi le mie responsabilità, io non mi arrendo. Continuerò a cercarlo”.

L'apertura della busta

Il figlio vede Caterina, ma non ne è felice: “Ho visto abbastanza… Volevo vivere con mia nonna perché mi ha cresciuto lei. Quando è sparita ci sono rimasta male, era la mia mamma. Non riuscivo a darmi spiegazioni, non sapevamo il motivo. Sua sorella mi ha detto che ha una figlia, l’ho sentita perché ero curioso. Ancora avevo intenzione di volerla vedere per dirle che mi mancava. Questo è successo quattro anni fa. Non si è fatta vedere, niente. Della bambina ne ero contento. Non so se ascoltandola faremo pace. Non la voglio proprio sentire, perché non se ne doveva andare senza farsi più sentire. Io non ci voglio fare nulla. Lei non avrà avuto una vita facilissima, ma nemmeno a me ne ha data una facile. È troppo tardi”.

Il ragazzo esce dallo studio, e la madre, in lacrime, dice alla conduttrice: “Io non mi fermo qua, tenterò di dimostrargli che sono una madre diversa. Voglio dargli consigli, io sono qua per amarlo. Come amo mia figlia Michelle amo anche lui. Spero che senta queste parole con tutto il mio cuore. Perdonami”.

Un rientro a sorpresa con esito negativo

Ma non è finita qua, perché Francesco decide di tornare in studio per ascoltare Caterina: “Lei ha sbagliato a non chiedere scusa alla famiglia che mi ha cresciuto”, e poi la lascia parlare: “Ciao Francesco, ciao vita mia. Io ringrazio i tuoi nonni che ti hanno cresciuto come un figlio. Perdonami, io ho fatto errori perché ero una ragazza. Oggi ho 37 anni e sono una mamma più responsabile. Ti chiedo perdono per non essere stata la madre che meritavi. Dammi una possibilità. Mettiti alla prova”. Maria De Filippi gli mostra l’album fotografico portato dalla donna in studio e lui dichiara: “Doveva chiedere prima scusa alla mia famiglia, poi volevo dire che a me non ha mai condizionato nessuno. Mi dispiace ma per me è finita così, non voglio più averci niente a che fare. È troppo tardi, la vita è stata troppo difficile, anche a scuola non riuscivo a concentrare. Ogni volta che ci vedevamo c’erano sempre liti, parlava sempre male dei miei nonni”.

Non c’è nulla da fare: il ragazzo decide di chiudere la busta e dopo fa entrare la nonna che vuole salutare la conduttrice. A quel punto la madre di Francesco chiede scusa alla donna: “Ciao Mimma, grazie davanti a tutti perché hai fatto da mamma a mio figlio. Aiutami tu, ti prego”. La nonna non intende darle manforte, perché “lui è libero di fare ciò che vuole”. La busta resta chiusa e Francesco torna a casa con la persona che lo ha cresciuto.