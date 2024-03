C'è Posta per Te, Furkan Palali (Terra Amara) commuove Antonella: "Meriti l’Oscar alla mamma migliore"

Nel video in alto, la storia di Roberta e Antonella

A C’è Posta per Te il primo ospite dell’ultima puntata, condotta da Maria De Filippi su Canale 5 sabato 16 marzo, è l’attore e modello Furkan Palali, interprete di Fikret Fekeli Yaman nella soap di successo Terra Amara. Quest’ultimo è la sorpresa di Roberta per sua madre, che non fa altro che chiederle scusa per l’infanzia e l’adolescenza che le ha fatto vivere: vivevano in un seminterrato ed economicamente non erano messi bene. La madre si scusa spesso per quella casa, anche se per Roberta è il posto in cui è stata più felice e ha tenuto la mano del padre per l’ultima volta. Dopo la morte di quest’ultimo, la mamma ha iniziato a fare tanti lavoretti, ma la sera si metteva sempre a disposizione delle figlie. Roberta è a C’è Posta per Te per ringraziarla: "Vorrei dirle anche che se io potessi le regalerei il mondo, perché lei il mondo l’ha regalato a me".

L'apertura della busta

Quando la madre la vede al di là della busta è sorpresa, ma Roberta le chiede subito di non piangere e poi dichiara: “Tutte le volte che guardo i miei figli ti vorrei serena. Spero di essere per loro quello che sei stata e sei per me, anche se delle volte non ti senti abbastanza o ti senti in colpa. Se dovessi mai scegliere una mamma nel mondo sicuramente sceglierei te”. La lettera di Maria De Filippi, grazie alla quale scopriamo tutta la storia della famiglia, è molto commovente, ma lo è ancora di più una frase che Roberta dedica alla madre: “Sei bella, sei sole, sei casa. Per favore, non sentirti mai un peso per me”. Ad un certo punto Roberta la ammonisce: “Basta sentirti in colpa, non mi è mai mancato nulla ed è tutto merito tuo". Nel frattempo arrivano due amiche della madre che le chiedono di diventare un po' egoista dopo essersi sedute al suo fianco. "Vedi mamma, quanto amore hai intorno? Dovresti pensare di più a te”, dice Roberta, facendosi anche promettere che da ora in poi penserà di più a sé stessa.

Furkan Palali a C'è Posta per Te

Quando Furkan Palali scende la scalinata, la madre di Roberta non riesce a credere ai suoi occhi e si alza per andargli incontro. "Per un attore la cosa più importante è il premio Oscar, ma l’eroina di stasera sei tu. Quindi ti do l’Oscar alla mamma migliore", dice mentre le consegna la statuetta che nasconde anche una sorpresa: “La madre migliore non merita un semplice oggetto. Hai fatto cose bellissime nella tua vita, ora è tempo di rilassarti un po’ e dedicarti a te stessa. So che per te stessa non compri mai nulla, però magari per i nipotini…”. Legge il biglietto e felicissima lo abbraccia e ringrazia più volte. “Hai presente il postino che ti ha mandato l’invito? Era simpatico, vuoi che venga ancora? Lo chiamiamo allora". Quest'ultimo entra con una serie di regali per i nipoti della donna, che commenta: "È bellissimo, tantissimo, troppo…" L’attore non è d'accordo: "È poca roba per una madre come te".