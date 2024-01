C'è posta per te, Giuseppina emozionata davanti alle nipoti incontra il cast di Terra Amara

Nel video in alto, l'incontro con il cast di Terra Amara

Ad aprire la prima puntata di C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sabato 13 gennaio, è il cast di Murat Ünalmis (Demir), Melike Ipek Yalova (Mujgan nella serie) e Uğur Güneş (Ylmaz), in studio per accontentare Adriana e Gioselita, le quali vogliono chiedere scusa alla nonna Giuseppina e farle sapere che per lei ci saranno sempre

La storia di Adriana, Gioselita e la nonna

Adriana e Gioselita scrivono a C'è posta per te per fare una sorpresa loro nonna, perché vorrebbero che per una sera si vestisse bene, pensasse solo a sé stessa ed entrasse con il sorriso in una trasmissione che vedeva sempre con il loro adorato nonno, venuto a mancare qualche tempo fa. Le due ragazze vogliono farle incontrare il cast di Terra Amara, soap che vede ogni giorno, e in particolare Murat Ünalmis, Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş.

Adriana vuole chiedere perdono a Giuseppina, perché "le ho detto una frase bruttissima di cui mi sono pentita, ma non sono mai più tornata sull'argomento". La donna aveva detto a sua nonna e ai genitori che era colpa loro se il nonno era morto e che avrebbe preferito fossero morti loro al posto di colui che considerava come un padre. Era il giorno in cui, dopo una pesante operazione, il nonno è tornato a casa ma stava male. "Io gli dicevo di star tranquillo e che ci avremmo pensato io e nonna. Eravamo felici perché ad un certo punto ci aveva detto di avere fame, ma poco dopo si è sentito male. "Nonna mi gira la faccia dall'altra parte perché non voleva che vedessi il nonno così e poi mi dice di stare seduta in cucina mentre lei va dal nonno. Quando torna afferma: 'Ora siamo rimaste io e te'", spiega Maria De Filippi. Gioselita abita al piano sopra la casa dei nonno. La perdita dell'uomo l'ha travolta tanto da che ormai le feste non sono più la stessa cosa. Lei dice che per lei la nonna non è un peso e che vorrebbero tornare a prendersi cura di lei.

Giuseppina è emozionata vedendo le proprie nipoti dall'altra parte della busta e gli manda un bacio volante, ricambiato. Le due donne le raccontano il motivo per cui sono lì, ma a commuovere la nonna è una lettera da loro scritta che non solo ripercorre i ricordi del passato con il nonno, ma svela all'Italia il grande amore che legava la coppia: "Se siamo quello che siamo è frutto del vostro immenso amore". Non solo: un giornale dell'epoca dedicò ai due diretti interessati un articolo intero, perché l'uomo aveva detto di essere disposto a lasciare la sua futura sposa sull'altare per lei, e così ha fatto. Giuseppina e Paolo si erano incontrati nuovamente il giorno prima delle nozze dell'uomo, decidendo poi di fare la famosa fuitina. "Se due persone sono destinate a stare insieme c'è poco da fare e da patire. Il vostro amore è il filo che ha cucito punto dopo punto la vostra bellissima famiglia. Non ti staccavi mai da nonno, nemmeno per un secondo. Tu come sempre hai pensato più a lui che a te: avevi perso il tuo compagno, la tua forza, il tuo tutto", si legge nella lettera.

“Sei il nostro sostegno e punto di riferimento, io ci sarò sempre per te. Io ti voglio e ti vorrò sempre nella mia vita”, dice Adriana, mentre Gioselita aggiunge: “Io ti prometto di starti più vicina, di credere più in me stessa come tu dici di fare. Ma tu promettimi di non trascurarti più”

Le due nipoti hanno due richieste per Giuseppina, che ha già perdonato le parole di sua nipote. La prima le chiede di prometterle che non chiederà mai più una badante, perché è lei a volersi prendere cura della donna, mentre la seconda si fa promettere di non trascurarsi più e di tornare a sorridere, una cosa che non riesce a fare da quando il marito è scomparso.

Il cast di Terra Amara

Entra il cast di Terra Amara e lei non riesce a crederci, è visibilmente emozionata e abbracciando e baciando tutti dice: "Bellissimi. Io vi vedo sempre, è incredibile". Si siede vicino ai due uomini e poi ricorda: "I maschi sono maschi". Murat Ünalmis, seduto al suo fianco, ammette di essere commosso: "Anche per me mia nonna è come se fosse mia madre. Purtroppo è morta tanto tempo fa ed è per questo che la lettera mi ha commosso tantissimo". Uğur Güneş invece le dice che se vuole andare in Turchia la ospitano e quando Maria le chiede: "Vai in India o Turchia?", lei risponde: "Loro dove stanno", facendo capire che preferirebbe passare altro tempo con i tre attori. La busta viene aperta e i calorosi abbracci di famiglia sono a dir poco emozionanti.