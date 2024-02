C'è Posta per Te, Il Volo aiuta Lorenza e Orazio a emozionare la madre Anna: "Sono i miei nipoti"

Nel video in alto, l'incontro tra Anna e Il Volo

La nuova puntata di C'è Posta per Te inizia subito con il botto: in studio arriva il gruppo Il Volo - Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto - pronto ad aiutare Lorenza e Orazio a fare una sorpresa alla loro mamma, che dopo tanti anni dalla morte del marito vive come se il tragico evento fosse accaduto ieri. I figli portano il padre nel cuore, ma la signora Anna - la madre - non riesce più a vivere con serenità nemmeno i momenti più belli, se non per pochi attimi, perché: "Non posso essere felice se papà non è con me", sostiene la madre. Lorenza e Orazio vogliono far capire alla donna che il marito sarebbe felice di vederla serena e che loro hanno ancora bisogno di lei. Per la madre, Ignazio, Piero e Gianluca sono come nipoti.

L'apertura della busta

Anna non ha dubbi sul fatto di voler sentire i propri figli: "Sono la mia vita", dice appena si apre la busta, prima che Lorenza prenda la parola: "La nostra famiglia è stata sempre felice e unita grazie a te e papà, non ci avete fatto mancare nulla, anzi ci avete insegnato ad amare ed essere amati. Vorrei che non ti sentissi in colpa perché papà voleva che fossi felice e tu devi ascoltare lui perché glielo devi". La donna si commuove e poi ascolta a cuore aperto anche il figlio Orazio: "Mamma, scusa se non sono bravo a colmare il vuoto che lui ha lasciato nel tuo cuore. Anche se sono padre e nonno, io ho ancora tantissimo bisogno di te, oggi più di ieri. Ti voglio bene". La lettera letta da Maria De FIlippi riporta i componenti della famiglia nel passato e racconta un amore vero, puro, sincero e duraturo tra la madre e il padre dei due figli in studio. Non manca infine un video messaggio da parte di tutti i nipoti di Anna, i quali gli ricordano quanto sia importante per loro: "Nonna Power" la chiamano, perché fa qualsiasi cosa per renderli felici. "I nipoti sono tutta la mia vita, però perché io me li posso godere e il nonno no?", è questa la domanda che Anna si pone ogni volta che si sente bene.

Il Volo

Ancora prima di vedere Il Volo entrare nello studio dalla scalinata Anna si commuove ed esclama: "I miei nipoti. Amori miei, quanto siete belli". Piero le chiede: "Possiamo darci del tu?" "Certo, sono tua nonna", dichiara la dolce mamma di Lorenza e Orazio. "Forse la vita frenetica non permette ai genitori di dedicare tanto tempo all'educazione dei figli, quindi ci sentiamo persone privilegiate, ma guardandovi vedo tanta speranza. Voi siete riusciti a trasmettere ai vostri figli i valori e l'affetto, e questo è il risultato. Ascoltando queste storie, dovremmo fermarci e capire quali sono i piccoli gesti quotidiani che ci rendono felici". Ignazio aggiunge: "Anche io ho perso mio padre, ma con mia madre abbiamo imparato che l'amore non finisce mai. Non è vero che le persone non ci sono più, loro sono sempre con noi e vorrebbero vederci felici". Piero non sa bene come muoversi a questo punto, ma dice: "Siamo contenti di farti compagnia anche nei momenti di sconforto e di darti quella forza in più. Il nostro ruolo è quello di farti stare bene". I tre ragazzi le regalano un borsone e un pacchetto dove trova un pass per andare a un loro concerto: "Se vuoi, puoi venire in tour con noi", dice Gianluca. "Ci verrei", risponde la donna prima di ammettere di preferire Ignazio tra i tre giovani: "Tutti e tre mi fanno morire ma quando canta Ignazio mi incanto ad ascoltare".