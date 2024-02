C'è Posta per Te, Iva vuole recuperare il rapporto con il figlio Fabio che chiude la busta: "È plagiato"

Nel video in alto, la storia di Iva e Fabio

A C'è Posta per Te la storia di una famiglia: Aldo e Iva sono i genitori di Cristina, Emanuela e Micaela e insieme sono in studio per Fabio, figlio di Iva il quale non parla con quest'ultima da sette anni e mezzo. La donna resta incinta all'età di 15 anni, ma il padre decide di lasciarli dopo due anni dalla nascita di Fabio. In seguito Iva conosce Aldo, che si prende cura di Fabio come fosse suo, e insieme hanno tre figlie. Quando incontra Valeria e dopo poco tempo vanno a convivere, Fabio cambia: diventa distaccato e freddo nei confronti della madre e delle sorelle ogni volta che è presente anche la fidanzata. Iva crede che Valeria non sia la donna adatta a lui, ma la prima vera litigata, a cui ne seguono tante altre, avviene quando lei sente una telefonata tra il figlio e la compagna, durante la quale Valeria dice: "Fai schifo tanto quanto tua mamma". A questo punto Iva chiama la donna e si arrabbia tanto che quest'ultima decide di non avere più rapporti con lei, mentre Fabio continua a mantenere i rapporti con la famiglia fino a quando chiede un aiuto economico per ristrutturare il negozio della fidanzata ma con scarsi risultati (non ha abbastanza disponibilità).

Fabio inizia ad andare sempre meno a casa della madre per poi riconciliarsi nel momento in cui viene a mancare il padre di Iva. Nel 2015 il figlio le telefona per dirle che vogliono sposarsi nell'estate del 2016: lei non è felice della decisione e l'unica cosa che gli chiede è di poter comprare per lui il vestito da sposo e aiutarlo nella scelta, ma alla fine l'uomo ci va con il padre di Valeria e ci resta male. A causa di altri piccoli intoppi, Aldo e Iva pensano di non essere più ben accetti al matrimonio ma decidono di andarci ugualmente. Quel giorno l'ennesima litigata: tutto cambia, tanto che la donna per vedere Fabio deve andare al negozio di Valeria, che puntualmente se ne va quando la vede entrare. C'è un altro litigio con il figlio, il quale le dice di non volerla più vedere perché gliene "ha fatte tante". Tutte le informazioni sul figlio le riceve dai parenti e poi scopre che Fabio si è ricongiunto con il padre proprio quando lei è uscita dalla sua vita, un uomo che non c'è mai stato per lui. Ciò le provoca un grande dolore e così ha un ultimo confronto con lui durante cui le dice di averla già cancellata dalla sua vita. Ora Iva, dopo due anni da uno psicologo e aver capito di essere una persona forte, vuole ricongiungersi con Fabio. Peccato che non tutto vada come immaginato.

La chiusura della busta è nell'aria

Già quando Fabio e Valeria arrivano in studio e aprono la busta la reazione non è delle migliori, ma i due ascoltano comunque ciò che Iva ha da dire: "La mamma è qui stasera per dirti quanto ti ama, è innaturale che una madre non possa vedere un figlio. Siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto un percorso di vita difficile, ma ce l'abbiamo sempre fatta. Perché mi vuoi tirare fuori dalla tua vita? Cosa ho fatto di male per non poterti abbracciare? Tu una mamma ce l'hai, è qui, come fai a vivere senza una madre? Valeria io non ho niente contro di te, ma se lo vuoi rendere davvero felice devi aiutarlo ad abbracciare la sua famiglia. Non credo stia bene senza di noi. Qualora tu lo vorrai io sarò pronta ad abbracciare anche te". Fabio spiega: "Queste discussioni sono state fatte in un momento molto buio e l'unica persona che sentivo al mio fianco era Valeria. Lei era gelosa quando facevo qualcosa in più per la famiglia di mia moglie, ma non è vero che la preferivo alla mia. Io per loro ci sono sempre stato. Il giorno in cui ho comprato il vestito da sposo lei aveva un funerale... Gli avevo detto io di raggiungerci dopo ma doveva andare a fare visita ai parenti. Per me era impensabile anche non volerli al matrimonio, come loro invece credevano".

In un secondo momento Valeria afferma: "Noi siamo una coppia unita, qualsiasi cosa dovesse decidere lui, per me va bene", e poi chiede a Iva: "Ti ho mai offesa?" Lei risponde: "Sì, più di una volta". Per il figlio era "impraticabile vivere le giornate" con la madre. Fabio spiega che stava male perché avrebbe dovuto scegliere tra Valeria e la madre, ma la sorella gli fa notare: "Sono due amori diversi, non si può scegliere tra una moglie e una madre". Il figlio di Iva però non ci sta: "Con lei non voglio più avere niente a che fare", ma Maria porta avanti l'opera di convincimento: "Non è che una madre può sparire dalla vita di un figlio". Sembra però che Fabio stia meglio da quando non la sente né la vede. Nonostante le sorelle gli assicurino che la mamma è davvero cambiata, lui decide di chiudere la busta: "Adesso basta, lei è sempre stata gelosa delle mie donne... Non credo sia cambiata" Valeria interviene su richiesta di Maria: "Credo che noi stiamo bene così tranquilli… Ma se lui è felice e vuole aprire la busta per me va bene". A questo punto la madre Iva afferma: "Non voglio morire senza averti abbracciato". La busta si chiude definitivamente e Iva commenta: "È plagiato..."