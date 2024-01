C'è Posta per Te, Luca Argentero aiuta Arianna a sorprendere madre e sorella: la famiglia dei "non detti"

Nel video in alto, Luca Argentero incontra Alessia e Daniela

Nella terza puntata di C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 sabato 27 gennaio, la presentatrice più seguita di Mediaset parte subito con un filmato sulla carriera di Luca Argentero, l’ospite della serata. A volerlo in studio è Arianna, e lo chiama per sua mamma Daniela e sua sorella Alessia, perché la sua è una famiglia di “non detti”. Arianna confessa di aver paura di dire sempre qualcosa di sbagliato o dare tutto per scontato.

Dalla morte del padre, affetto da una forma di leucemia rara, ha capito che il dolore va vissuto e che fa bene parlarne. Lei sapeva che non ce l’avrebbe fatta, essendo un’infermiera, mentre sua madre e sua sorella non se lo aspettavano. A quel punto Arianna chiede al medico di informare la sua famiglia, perché non se la sente di dire la verità ai suoi cari. In un secondo momento lei confessa alla mamma che già conosceva il destino del padre, mentre il secondo non detto” riguarda le scuse della madre, fatte perché c’era rimasta male in quanto la figlia si era tenuta quel segreto. Lei non vuole più che sua mamma le chieda scusa solo perché le viene da piangere e inoltre vorrebbe poter parlare di papà con la sorella.

La sorpresa di Arianna

Dopo aver accettato di aprire la busta, Arianna dice: “Abbiamo tanti bei ricordi legati alla nostra famiglia, che è sempre stata felice e unica. Nessuno si aspettava che lui se ne andasse così velocemente”. La madre si asciuga una lacrima prima di ascoltare il resto: “Mi sento in colpa e vorrei chiedervi scusa perché sento che ci sono troppi muri di non detti e vorrei ricominciare da noi tre, anche se papà non c’è più”.

Dopo la commovente lettera di Arianna, dove ripercorre la storia della sua famiglia, compreso il forte legame tra il padre e la madre e il giorno della morte della figura paterna - "Eravamo caduti in un vortice di incomunicabilità. Vi prego, d'ora in poi apriamoci tra di noi. Ho bisogno di sentire il vostro perdono" -, Arianna aggiunge: "Vi chiedo scusa se non ho mai pensato ai vostri dolori. Mamma non ti ho mai abbracciata e chiesto 'come stai?' e a te Alessia perché resto in silenzio. Vorrei che imparassimo ad affrontare tutto insieme, perché in tre siamo una forza della natura".

È la volta di Luca Argentero, che scende la scalinata con due mazzi di fiori in mano da vero gentiluomo: "So che lui - il padre di Arianna - aveva piacere di portarvi Tulipani e Margherite". "Ho ascoltato la lettera e da piemontese e papà dico che sarei molto orgoglioso di avere una figlia come te. È molto difficile condividere dolore e gioie, è una sorta di pudore che abbiamo. Nel corso degli anni ho imparato a prendere più confidenza con le emozioni, ma l'invito che vi fa Arianna è la strada migliore: condividere tutto. Non è semplice chiedere come stai o dire ciò che si sente. Non dire le cose è peggio che dire le cose che uno sente veramente. Chiedere perdono per quello che hai dovuto gestire da sola è del tutto ingiustificato. Avere a che fare con il dolore delle persone è la cosa più complessa che possa esistere. Immagino che nel vostro cuore voi - dice a Daniela e Alessia - non dobbiate perdonare assolutamente nulla". La madre risponde: "Sono d'accordo, non ha alcun motivo di chiedere scusa". Il regalo di Argentero è un biglietto aereo per una destinazione a loro scelta, e poi regala alla madre di Arianna un disegno.

Le promesse

Arianna conclude: "Vorrei che da oggi ripartissimo per un nuovo inizio, ma vorrei anche che provaste ad apporgiarvi di più a me. E mamma vorrei che tu la smettessi di sentirti un peso per me perché tu sei importantissima". Promettono e la busta viene tolta: l'abbraccio familiare è commovente quanto la lettera della ragazza.