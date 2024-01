C'è Posta per Te, stasera in tv: Sabrina Ferilli, gli ospiti e le storie

Tutto pronto per la nuova puntata di C'è Posta per Te. Pronti anche gli ospiti, attesi stasera in tv nello studio dello show condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento è come sempre a partire dalle 21.20 su Canale 5. Al centro dello studio questa sera storie commoventi ma anche momenti da vivere con più leggerezza.

Nella puntata del 20 gennaio 2024 di "C'è posta per te", la seconda di questa nuova stagione, due saranno gli ospiti di punta. Ospite anzitutto Stefano De Martino, gradito ritorno in trasmissione dopo le ospitate degli anni passati: Stefano deve proprio a Maria De Filippi l'inizio della sua carriera, grazie al debutto nel talent show "Amici di Maria De Filippi" e non ha mai mancato di mostrare gratitudine verso la conduttrice, tanto da prestarsi spesso e volentieri come invitato speciale degli show da lei condotti.

Altra storica amica di Maria è Sabrina Ferilli. Ci sarà anche lei stasera in tv come ospite di C'è Posta per Te. Non sappiamo ancora di quale storia sarà protagonista, ma siamo certi che saprà trattare con la giusta genuinità i sentimenti di chi l'ha mandata a chiamare.

Le foto della puntata in anteprima