C'è posta per te, Paolo Bonolis è la sorpresa di Raffaela per i fratelli: il regalo inatteso

Nel video in alto, i regali per i fratelli di Raffaela

Dopo il cast di Terra Amara, nella puntata di C'è posta per te di sabato 13 gennaio, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, fa il suo ingresso in studio Paolo Bonolis, chiamato da Raffaela per fare un regalo ai propri fratelli che considera come una mamma e un papà, perché i suoi genitori muoiono a 9 mesi di distanza l'uno dall'altro quando lei ha 18 anni. Non era una vita agiata la loro, ma la famiglia era più unita e felice che mai. La ragazza è a C'è posta per te perché si sente un peso per Vincenzo e Maria e vuole dire a loro che vorrebbe dargli un po' di leggerezza, facendogli dei regali, in questo caso proprio Paolo Bonolis. Dopo aver ascoltato queste parole, il conduttore di Ciao Darwin si commuove. Ora vediamo insieme cosa ha detto la ragazza ai fratelli e come hanno reagito vedendo la sorpresa.

Le parole di Raffaella

Vincenzo e Maria aprono la busta e si emozionano vedendo la sorella dall'altra parte che gli ricorda i dolori del passato, affermando che i due hanno dovuto sopportare anche un altro peso, "quello di avere una figlia in più", ovvero lei. "Sono sei anni che vi svegliate al mattino con un pensiero in più e io ci sto tanto male perché so di non potervi ripagare in nessun modo. L'unica cosa che faccio è quella di parlare con mamma e papà e di ringraziarli continuamente per avermi lasciato voi in dono. Me li immagino su una nuvola a guardarci e proteggerci. Siete il regalo più bello che mi potessero e, anche se non ve lo dico mai, io vi amo tantissimo e per voi farei qualsiasi cosa: andrei persino sulla luna e ve la porterei qui, rubandola al cielo. Non mi sento sola, grazie a voi che avete un cuore tanto bello e grande. Io lì dentro mi sento al sicuro", dice Raffaella prima di rivolgersi alla sorella Maria con le lacrime agli occhi: "Oggi sono qui per dirti che non devi più proteggermi perché sono cresciuta e devo essere io la tua spalla forte. Devi contare su di me, e soprattutto, anche se non te lo dico mai, ti voglio un mondo di bene". A Vincenzo invece dice: "Anche se è presto per parlare di un matrimonio con il mio ragazzo, volevo che tu sapessi che sarei felice se fossi tu ad accompagnarmi all'altare, proprio come avrebbe fatto papà. Voglio che tu sappia quanto io sia orgogliosa del padre e dell'uomo che sei oggi. E soprattutto, anche se non te lo dico mai, ti voglio un sacco di bene".

Il regalo

È il momento dell'ingresso di Paolo Bonolis in studio, regalo molto apprezzato dai due fratelli di Raffaela. Per prima cosa il conduttore, dopo essersi seduto vicino alla donna, dichiara: "Prima di tutto il coraggio che lei ha avuto a venire qua, perché si chiama Maria e qui di Maria ce n'è una sola, anzi ce ne sarebbe un'altra [guarda in alto, ndr]. In tre fate un panettone, quello delle Tre Marie. Però ho sentito la vostra storia, una vicenda difficile da sostenere. Vi hanno lasciato l'eredità che non c'è Pil che possa distruggere, che è l'amore di una famiglia. Questa è una ricchezza che purtroppo di questi tempi va piano piano evaporandosi". Un commento, quest'ultimo, che porta subito a pensare alla fine del matrimonio tra Bonolis e la sua compagna di una vita (21 anni), Sonia Bruganelli, e chissà, forse anche lui si sta riferendo proprio alla sua situazione sentimentale con queste parole. Poi l'ospite aggiunge: "Ma ora Raffaela ha detto che comincerà a cavarsela da sola. Vero? Non è che vieni qui, dici le cose e poi torni a fare l'accollo?".

Bonolis ha due sorprese per Vincenzo e Maria: la prima è una lampada a forma di luna, per la seconda invece chiede privacy, tanto che sbotta (scherzando) contro un cameraman: "Ma che lavori con Signorini?" Ma non è finita qui, perché dietro il famoso tunnel di entrata c'è un'altra sorpresa per i fratelli di Raffaela: il fidanzato di quest'ultima, Ciro, presentato per la prima volta ai due in diretta TV (in realtà Vincenzo lo aveva già intravisto in un negozio). Infine, Maria prende la parola: "Ricordati che non devi mai sentirti un peso per noi", e poi viene aperta la busta tra risate e lacrime.