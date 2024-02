C'è Posta per Te, Raoul Bova in lacrime davanti a Sandro e Luciana: "Vostro figlio è un stella"

Nel video in alto, la storia di Sandro e Luciana

Nella puntata di C'è Posta per Te, in onda sabato 3 febbraio su Canale 5, Maria De Filippi presenta in studio Raoul Bova, il secondo ospite del programma dopo Michele Morrone. Il celebre attore è il regalo di Sandro per la moglie Luciana, perché vuole dirle che lei è tutto per lui e che se lei non ci fosse stata o non ci fosse adesso non sarebbe sopravvissuto al dolore della morte del figlio, venuto a mancare a 13 anni a causa di una malattia incurabile. Durante questo periodo, la moglie resta al fianco del bambino, mentre Sandro passa il tempo a telefonare e piangere, fino a che un giorno il suo stesso figlio gli dice di smetterla di piangere: "Tu devi aiutarci perché dobbiamo combattere una guerra insieme", afferma il piccolo. La chemio non funziona e lui urla contro la moglie invece di abbracciarla.

Il figlio, forte come pochi, gli dice: "La vita ci pone di fronte a ostacoli grandi e meno grandi, a volte si riesce a superarli, altre volte no. Se non riuscissimo a superarlo, vorrebbe dire che il nostro destino è un altro". Sandro e Luciana si fanno la promessa di non piangere mai davanti al figlio, ma quando Amedeo - questo il suo nome - non parla e non cammina più, il piccolo scrive una lettera ai genitori: "Vi amo". Lì non ce la fa più e Sandro scoppia a piangere davanti a lui: vuole chiedere scusa alla moglie per non aver mantenuto la promessa. Con la morte di Amedeo l'uomo non fa più nulla, resta tutto il giorno sdraiato sul letto, senza mangiare né andare al lavoro: "Io dovevo essere il pilastro della famiglia e anche in quella occasione è stata mia moglie ad aiutarmi". Sandro è a C'è Posta per te perché vuole dire alla moglie che tornerà ad essere la stessa persona di un tempo.

La lettera

Ancora prima dell'entrata in studio della moglie Sandro piange, e quando Luciana apre la busta, l'uomo non riesce a fermare le lacrime, tanto che lei scoppia a piangere a sua volta. "Ti risposerei mille volte, lo sai. Sei sempre nei miei pensieri". Poche parole che però commuovono Luciana, scossa ma pronta ad ascoltare la lettera del marito. "Insieme io e te abbiamo scoperto il significato del vero amore, che fiorisce ogni giorno dentro di me. Perché io ti amo come il primo giorno e non c'è nulla che cambierei di te. Una sola cosa ti cambierei: il marito. Con la morte di Amedeo sono diventato figlio invece di padre e marito. Anche se non me ne hai mai fatto una colpa, io so di aver scaricato il mio dolore sul tuo dolore e di essere stato un problema per te e non un sostegno. Ti chiedo scusa e ti dico grazie, perché se non mi fossi aggrappato a te io non so dove sarei. [...] Tu hai regalato ad Amedeo una vita bellissima fino all'ultimo istante, e a me hai donato ancora una volta un amore che non chiede mai niente ma che salva tutti".

È Sandro ad aggiungere le ultime parole alla lettera: "Sei la mamma e la moglie che tutti vorrebbero avere. Non riesco a immaginare un giorno della mia vita senza di te, ti sposerei ogni giorno. Vivo solo per te e per Manuel [il secondo figlio, ndr]. Amore mio, tu sei dove tutto ha inizio e non finisce mai".

La sorpresa per Luciana: Raoul Bova

Quando Luciana, piangendo per le parole dette dal marito, vede Raoul Bova scendere le scale, è visibilmente emozionata e incredula di fronte a tale sorpresa. "È un uomo buono. Essendo anche genitore, mi ha toccato moltissimo la vostra storia. Ho capito inoltre la debolezza di Sandro e le sue difficoltà a capire ciò che stava succedendo. Noi uomini spesse volte non abbiamo la stessa forza che hanno le donne nell'affrontare certe situazioni. Ma non è una colpa, è una debolezza e una forza, quella dell'amore. Io credo che tu, Luciana, abbia trasformato la rabbia in amore e penso che lo abbia fatto pure Amedeo. Lui è una stella e sono sicuro che sia lì a indicarvi la via. Voi potete parlare a tante persone che ha dei problemi e aiutarle. Questo è un dono".

L'attore regala a Luciana una collana di corda con un crocifisso di legno come ciondolo insieme a un biglietto per la Polinesia. È il momento delle promesse, e Sandro dichiara: "Ti prometto che ricominceremo. Ci vorrà del tempo ma insieme ce la faremo, amore". La busta è aperta e i due coniugi si perdono in un lungo abbraccio tutto da vivere tra lacrime e sorrisi.