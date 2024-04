"70 mila euro per Fedez alla Rai": i costi delle ospitate nella tv di Stato

Milleottocento euro per uno scrittore, che ha realizzato un monologo, ospite di un programma di Rai3 sono pochi o troppi? Non è proprio questo il tema centrale di quanto successo a Serena Bortone e Antonio Scurati, il tema è la censura, ma comunque il costo della cultura, dai quotidiani gratuiti alla musica ascoltata senza spendere, è comunque un tema molto attuale. Si spende sempre meno in "cultura", a dirlo sono i dati (riferiti al capitolo "Spese di previsione per il Ministero della Cultura" nella Manovra di bilancio, che come scrive il Sole24Ore negli ultimi 10 anni è stato caratterizzato da un approccio "emergenziale più che di spinta propositiva" il che rispecchia anche il comportamento dei cittadini. Fra il 2018 e il 2021, la spesa media mensile delle famiglie in cultura è passata da 71 a circa 54 euro), ma in tv dipende per cosa, o meglio per chi, il problema costo viene messo in secondo piano soprattutto se può portare audience.

È il caso di Fedez ospite di Belve. Secondo quanto riferisce La Stampa per il rapper la Rai avrebbe speso 70mila euro. In Rai però non esisterebbe un "prezziario preciso per il mondo dei professionisti del commento", "ognuno contratta per se e la cifra viene stabilita non solo per la chiara fama dell’ospite, ma anche dalla sua capacità di tenere viva la trasmissione (il che spesso vuol dire avere una propensione al litigio) e da quanto sei amico del capostruttura di riferimento da qualcun altro della catena di comando".

Dunque un giornalista "può valere dai 300 ai 2.000 euro. Con punte alla Sgarbi di 3.000. Molto meno di un attore, un’attrice, una soubrette il cui compenso oscilla dai 2.000 ai 20mila euro (di Belen nel periodo di massimo fulgore)". Gli artisti invece variano dai "500 euro, agli 800 di Mauro Corona, ai 1.800, appunto di Antonio Scurati (comprensivi di compenso autoriale)". Per Valeria Marini invece basterebbero "7mila euro", per avere, invece ospiti gratuiti è necessario pubblicizzare i loro prodotti (film, libri, serie tv, spettacolo teatrale).