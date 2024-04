"Difficile trovare una donna bella come lei": Can Yaman stuzzica Francesca Chillemi. Il siparietto a Verissimo

Il video di Francesca Chillemi e Can Yaman a Verissimo

In occasione della nuova stagione di Viola come il mare, Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 27 aprile 2024. Lei presente in studio, lui in collegamento, entrambi hanno dato qualche anticipazione sugli episodi che andranno in onda dal 3 maggio su Canale 5 e parlato del loro rapporto (su cui in passato non erano mancato le indiscrezioni su un presunto flirt).

"Sul set con Francesca è andata benissimo. Questa stagione è migliorata tantissimo, i nostri personaggi si legano di più" ha detto Yaman; della stessa opinione Chillemi: "Abbiamo legato molto, ci siamo sempre trovati bene, c'è una bella connessione. I nostri personaggi quest'anno sono molto più legati, si aiutano moltissimo". E ancora: "Lei è complessa come Viola, io sono introverso come Francesco" ha aggiunto l'attore facendo un paragone con i personaggi della fiction. Ma è stato alla richiesta di spiegazione da parte dell'attrice sul termine "complessa" che Yaman ha lanciato qualche battutina risuonata come lusinga nei confronti di Francesca. "Mi dà fastidio che guarda molto il cellulare, lei mi dice che ha da fare... La prossima stagione faccio anche io un bambino così siamo pari" ha aggiunto in risposta a Toffanin che giustificava gli impegni telefonici dell'attrice con il suo ruolo di mamma. "Quando trovo la donna giusta bella come Francesca... È difficile trovarne una simile come lei, ma quando ha iniziato a lavorare con me è diventata ancora più bella", ha scherzato. Imbarazzata Francesca Chillemi che ha ringraziato il collega per le sue parole e ha aggiunto: "Se ti avessi conosciuto vent'anni fa altro che Miss Italia, avrei vinto Miss Universo...".

"Lui è così, io mi diverto a giocarci", ha poi concluso Chillemi confermando una bella sintonia che anche gli utenti hanno notato e appuntato nei loro commenti social.