Ballando, le battutine indelicate di Canino, Lucarelli e Mariotto su Federico Fashion Style

A Ballando con le stelle la giuria non perde occasione per lanciare frecciatine. Ieri sera, oltre a commentare e discutere con i concorrenti di questa edizione, hanno tirato in ballo anche Federico Fashion Style che è stato un ballerino nel 2021.

Si erano appena esibiti Antonio Caprarica e Maria Ermachkova in un samba che ha entusiasmato giuria e pubblico, con tanto di semi standing ovation e che gli ha fatto totalizzare 41 punti, e giunti al turno del giudizio di Fabio Canino è stato proprio il giurato a tirare in ballo Federico Lauri. "Un samba così lo avevamo visto solo con Federico Fashion Style nel suo periodo etero", ha dichiarato e tra una risatina e un'altra, mentre Guillermo Mariotto ha aggiunto: "Che immagine orribile". "Perché c’è stato un periodo etero?", ha sottolineato Selvaggia Lucarelli ridendo.

Quando nel 2021 Lauri partecipò a Ballando ancora non aveva fatto coming out e ufficialmente era ancora legato alla sua ex, Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle. Da molto prima che il noto parrucchiere parlasse apertamente della sua omosessualità in molti sospettavano che non dicesse la verità, a questo si riferisce Lucarelli con la sua domanda, "Perché c’è stato un periodo etero?". Parole, quelle di Mariotto, Canino e Lucarelli che potevano essere evitate.