Caos Rai: Serena Bortone "demansionata". Luisella Costamagna furiosa: "Solo falsità su di me"

Sembrerebbe essere arrivato l'annunciato provvedimento contro Serena Bortone per il caso Scurati. Secondo le indiscrezioni trapelate sul nuovo palinsesto Rai, la tv di Stato potrebbe aver deciso di demansionare Bortone concedendole solo un appuntamento nel fine settimana con il suo programma "Che sarà". Non sabato e domenica, ma solo sabato a differenza della stagione televisiva appena conclusa. Dal 14 settembre, dunque, Bortone tornerà ma non con la doppietta. Secondo quanto ha aggiunto Repubblica sarebbe una diretta conseguenza del caso Scurati. Ed è in questo contesto infuocato che si inserisce il caso Luisella Costamagna. Alla conduttrice, il quotidiano, attribuisce la papabile conduzione del preserale della domenica tirando in ballo anche gli ascolti fiacchi di Tango e una presunta vicinanza della conduttrice "alle posizioni di Giuseppe Conte".

Il caso Luisella Costamagna

Se Bortone al momento non ha replicato a quanto in queste ore si sta dicendo sul suo conto, non si può dire lo stesso di Costamagna. La giornalista ha infatti scritto una replica a Repubblica per chiedere che quanto scritto sul suo conto fosse corretto. Replica che ha condiviso anche su X, ex Twitter: "Dopo l'ennesima sequela di falsità scritte da Giovanna Vitale sul mio conto sono costretta a chiedere un'immediata rettifica di quanto pubblicato oggi su 'Repubblica'. Ho già detto pubblicamente di non essere mai stata interessata a Linea Notte, e che nel mio presente e futuro al momento c'è solo Tango. Programma di cui sono felicissima e che - al contrario di quanto inventa Vitale - ha avuto un trend in crescita, arrivando a puntare con il 6% di share, nonostante una collocazione difficile (bastava leggere i comunicati dell'ufficio stampa Rai)". Vitale ha poi replicato: "Senta, la smetta e quereli se ritiene che abbia detto falsità. Ma non credo le convenga. Fra l’altro, se facesse la giornalista saprebbe che quando si danno notizie in divenire si fotografa l’istante, passibile di mutamenti. Ma capisco che i flop possano dare alla testa…".

In ogni caso per capire se tutto ciò è vero o no dovremo aspettare dopo le elezioni: la consegna della programmazione per il nuovo anno televisivo era prevista per il 7 giugno ma causa voto e alcuni ritardi sarà tutto rimandato, ma comunque dovranno essere mandati prima del 24 giugno, giorno in cui il Cda Rai si riunirà per esaminare i palinsesti.

Aggiornamento: il pezzo della signora che qui sotto mi si rivolge in modo tanto scomposto, rivendicando di non aver scritto falsità, è stato appena corretto da @repubblica e ripulito alla bell’e meglio dalle… falsità. Ops. #figuracce 🤣 https://t.co/rNVhw4wZAf — luisella costamagna (@luisellacost) June 6, 2024