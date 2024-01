Carlo Conti, dal rinnovo del contratto in Rai ai rapporti lavorativi: "Pugnalato alle spalle? È successo"

Il ritorno di Carlo Conti nella prima serata di Rai1 - da sabato va in onda con quattro puntate Tali e Quali, versione per persone comuni di Tale e Quale Show - è stata l'occasione per un'intervista che, oltre a commentare il format televisivo ormai rodatissimo, ha svelato qualcosa in più sull'approccio del conduttore all'ambiente lavorativo.

La gavetta, dalle radiocronache in cortile fino a Sanremo, l'esperienza nelle tv locali, i primi passi con Pieraccioni a cui si aggiunse poi Panariello, sono stati gli argomenti affrontati dal conduttore nel dialogo con Renato Franco del Corriere della Sera che, a un certo punto, gli ha chiesto se sia mai stato pugnalato alle spalle. "Sì, è successo. Ma se uno mi pesta i piedi penso che non l'ha fatto apposta", ha risposto Conti: "Il tempo poi è galantuomo, io vado per la mia strada senza mai accusare o discutere con nessuno, vivo e lascio vivere. Il lavoro è importantissimo ma non è al centro della mia vita".

Tra le sue amicizie Carlo Conti non contempla politici: "Mai, la mia forza è essere stato un battitore libero; quando i direttori generali portavano il mio contratto in consiglio di amministrazione si guardavano intorno per capire chi potesse appoggiarmi: di chi è Conti? Io non sono mai stato di nessuno. Io mi occupo di leggerezza, il varietà non deve avere colore politico", ha assicurato poi il conduttore, a cui nessuno ha mai chiesto una raccomandazione per qualcuno. "Mai, giuro" ha affermato: "Ho fatto tanti programmi, da Domenica In a Sanremo, ma mai nessuno ha cercato di impormi qualcuno".

Infine un riferimento al suo futuro lavorativo. Carlo Conti è e resterà ancora un volto Rai, alla luce del recente rinnovo del contratto del contratto fino al 2026. "Se farò la fine di Fazio? Per ora no, poi del come diceva il mio illustre concittadino, Chi vuol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza" ha commentato. E su una eventuale pensione: "Decide il pubblico", ha replicato, "Tutto quello che ho ottenuto è solo merito del pubblico che è l'unico vero grande sovrano del nostro mestiere".