"Se dovessi rifiutare Sanremo, non lo direi mai": le parole di Carlo Conti sul prossimo Festival

Carlo Conti al timone di Sanremo 2025? La possibilità appare tutt'altro che remota alla luce delle ultime dichiarazioni del conduttore, già padrone di casa del Festival nelle edizioni del 2015, 2016 e 2017. Intervistato dal settimanale Chi il presentatore ha smentito le indiscrezioni secondo le quali avrebbe già risposto con un secco no all'offerta avanzata dall'azienda e ha anche precisato che, in caso dovesse rifiutare o lo avesse già fatto, non lo racconterà mai per rispetto nei confronti di chi si assumerà poi il compito di prendere in mano la direzione artistica della kermesse dopo la grande eredità di Amadeus.

All'osservazione secondo cui proprio il suo è il nome più caldo per il prossimo Sanremo, Carlo Conti ha fatto seguire un discorso molto onesto sulla situazione: "Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice. Se l'azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l'orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante. Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi". E ancora: "Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta" ha aggiunto il conduttore spiegando, quindi, che anche laddove dovesse rifiutare, non lo comunicherà per evitare di mettere in difficoltà il collega cui sarà affidato l'incarico.

I giochi per Sanremo 2025 sono ancora tutti da giocare. La certezza è che l'era Amadeus, almeno per il momento, è decisamente finita e non sembrano esserci all'orizzonte possibilità di ripensamenti. "Sento davvero il bisogno di fermarmi in questo momento", ha ammesso il conduttore. Il campo, dunque, è ancora libero. E se a occuparlo sarà o meno proprio il collega Carlo Conti è solo da vedere.