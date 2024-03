Carolyn Smith: "Ho vissuto l'anno più brutto della mia vita"

"È stato un anno difficile e questa è una chemioterapia più tossica di quella che ho fatto all'inizio, la sto facendo per tenerlo a bada e la farò fin quando la ricerca non troverà qualcosa di definitivo. Io reggo, ma la chemio ogni tre settimana è dura, poi devo fare delle punture che sono molto dolorose", Carolyn Smith ha parlato delle cure contro il tumore al seno con tranquillità. La ballerina era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e con la serenità e la sincerità che la contraddistingue ha rivelato che il 2023 è stato un anno terribile.

"I primi cinque appuntamenti non ho dovuto fare queste punture, poi le ho dovute fare per proteggere il midollo osseo e sono dolorosissime. Ora riesco piano piano a contenere il dolore così riesco a lavorare perché per me lavorare è vita. In questo momento sono due-tre giorni che riesco a reggere. Io sto tenendo a bada il tumore, ma dal punto di vista psicologico sto affrontando per la prima volta gli attacchi di panico". "Io prima non riuscivo a capire i miei amici che ne hanno sofferto, fino a quando non lo provi non puoi capire", ha aggiunto ancora Carolyn.

Da 40 anni al suo fianco c'è il marito, Ernestino Michielotto: "Alcune cose non potevo raccontarle a mio marito, io cerco di proteggerlo e non gli raccontavo determinate cose, qualcosa adesso gli ho svelato". E quindi per superare i momenti difficili ha fatto affidamento su se stessa.

Il ricordo dei genitori

"La famiglia è molto molto importante, quando passiamo una certa età magari ci stacchiamo e non diamo il giusto peso ai legami. Quando sono venuta in Italia i miei genitori erano sempre a Londra e quando tornavo in città era sempre per lavoro e sì dormivo da loro, ma non avevo mai tempo. Il tempo è prezioso e così ho deciso di parlare con mia madre, diciamo che avevamo litigato anche se non avevamo litigato, e le ho detto tutto quello che avevo nel cuore anche se lei sapeva già tutto. E come le ho spiegato tutto, lei ha spiegato tutto a me. MI ha svelato alcune sue preoccupazioni e anche che mio padre aveva altre donne. Mi ha anche avvertito di stare attenta ai soldi con lui. Io non le avevo creduto e invece aveva ragione, le mamme hanno sempre ragione".

"Quando mio padre se n'è andato io non ci sono potuta essere - ha ricordato Smith -, perché ero ricoverata in ospedale per colpa del mio tumore al seno. Io volevo andare al funerale ma i medici volevano operarmi e solo dopo che loro mi hanno detto quanto grave fosse la mia condizione ho deciso di non partire. Io per lui e anche poi per il funerale di mia mamma ho scritto una lettera e ho chiesto che tutto venisse ripreso e infatti mi è stato mandato per mail".