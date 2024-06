"Casa a prima vista", i clienti comprano davvero? Risponde Ida

Casa a prima vista è uno dei fenomeni dell'ultimo anno televisivo. Complice la passione degli italiani per il mattone, ma anche la scelta di un cast particolarmente azzeccato, lo show di Real Time sta avendo un grande successo di ascolti. Il gioco è presto spiegato: coloro che vogliono comprare casa possono rivolgersi alla trasmissione per essere supportati dai tre agenti Ida, Mariana e Filippo. Ma la domanda che il pubblico si fa è: una volta che il cliente ha scelto una casa in tv, poi è costretto a comprarla davvero anche nella vita vera?

A rispondere finalmente all'annosa domanda è Ida Di Filippo, protagonista indiscussa del team di agenti milanesi. "A Casa a prima vista è tutto vero: sono veri gli acquirenti e sono vere le case. È ovvio però che gli acquirenti vedono solo tre case e dunque sono poche, ma chi è davvero interessato può acquistare". Insomma, la selezione è troppo limitata per poter pretendere che il cliente acquisti davvero. Questo non significa che nessuno ha comprato davvero, anzi: "In tanti hanno comprato ed è stato molto bello" prosegue Ida. Che confida anche un prosieguo della storia: "Noi agenti poi acquisiamo il cliente". E dunque sono poi gli stessi agenti a occuparsi della storia immobiliare della persona.

Chi è Ida Di Filippo

Origini campane e ironia da vendere, Ida lavora come agente immobiliare per un’agenzia che collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti. Abile venditrice, conquista i suoi clienti con la sua verace simpatia e con il modo di fare schietto e coinvolgente. Ida ha sempre la risposta pronta, anche quando ha a che fare con i clienti più esigenti! "Casa a prima vista è stato un successo che mi ha travolto e stravolto" racconta oggi "a volte non mi sembra vero". Da undici anni è fidanzata con Pietro, infermiere di professione.