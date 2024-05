"Casa a prima vista", da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

A partire da oggi, lunedì 20 maggio 2024, "Casa a prima vista" riapre le proprie porte su Real Time: il programma, un cult immediato anche in Italia, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:20, prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. La competizione vede sei agenti immobiliari (tre a Milano e tre a Roma) sfidarsi in ogni puntata per trovare la casa dei sogni per i loro clienti. Non mancheranno alcune gustose novità.

Casa a prima vista 2024: le anticipazioni

Il programma "Case a prima vista" è la versione italiana del format "Chasseur D'Appart", lanciato nel 2015 in Francia e poi esportato con successo in diversi paesi. Giunto alla terza edizione, il programma targato Real Time non cambia la collaudata forma: la competizione vede sei professionisti (tre operano a Milano, l'altra metà a Roma) pronti intrattenere il pubblico con la loro competenza e intuito per il mercato immobiliare, ma anche con una buona dose di ironia. Ogni puntata vedrà gli agenti raccogliere le richieste di clienti molto esigenti e mettersi alla ricerca della casa perfetta. Mentre uno di loro presenta la propria proposta, gli altri due seguiranno la visita dal van del programma, commentando e svelando preziosi e curiosi retroscena del mestiere. Al termine di ogni episodio, solo uno sarà proclamato vincitore, aggiudicandosi il premio in denaro grazie alla capacità di convincere il cliente. Ma la nuova stagione di "Casa a prima vista" non si limita a riproporre i classici schemi, introducendo molte novità: nuove location, nuovi panorami e nuove esperienze, con le esigenze abitative dei clienti che alzeranno ulteriormente il livello della competizione. Gli agenti si muoveranno lungo tutta la penisola italiana e, per la prima volta, la competizione sarà un vero tutti contro tutti, superando le divisioni tra Roma e Milano e creando nuovi mix tra i concorrenti. Il campo da giochi si espande lungo tutto lo stivale, allargando il campo dell'interesse e del divertimento. Chi sono gli agenti a Milano Mariana D’Amico: Molto attiva sui social, ama condividere con i suoi follower anche aspetti della sua vita professionale. Co-fondatrice di un marchio immobiliare di alto livello, è nel settore da quasi 20 anni e il suo profilo è da seguire per scoprire i segreti di una giovane imprenditrice di successo.

Ida Di Filippo: Con origini campane e un'ironia travolgente, lavora come team leader per un’agenzia che collabora con enti istituzionali, privati e grandi società. È conosciuta per la sua verace simpatia e il modo schietto di interagire con i clienti, riuscendo sempre a soddisfare anche i più esigenti.

Gianluca Torre: Solare ed espansivo, è l’agente immobiliare dei Vip. Dopo una carriera nel settore pubblicitario, ha cambiato vita diventando un apprezzato agente immobiliare, valorizzando ogni casa con il suo stile unico. Chi sono gli agenti a Roma Nadia Mayer: Nata a Trento ma romana d’adozione, ha iniziato la sua carriera nel settore immobiliare oltre 10 anni fa, dopo una vita nel mondo della moda. Oggi gestisce una sua agenzia specializzata in immobili di lusso, sia in Italia che all’estero, e lavora con grande determinazione e lealtà.

Blasco Pulieri: Autenticamente romano, è manager di una società immobiliare online e punta molto sull’empatia con i clienti. Dopo una laurea in sociologia e storia e diverse esperienze come giornalista, si è avvicinato al mondo immobiliare, mantenendo sempre un forte legame con l’umanità delle persone.

Corrado Sassu: Appassionato di immobiliare fin da giovane, a 22 anni ha aperto la sua prima filiale per un grande gruppo immobiliare e ora gestisce cinque punti vendita con 39 dipendenti. Ha fondato un nuovo marchio e opera su tutta la capitale e il litorale laziale, portando avanti il suo lavoro con determinazione e un sorriso accattivante.

Dove vedere “Casa a prima vista” (dal 20 maggio)

La nuova edizione di “Casa a prima vista” va in onda, a partire dal 20 maggio 2024, dal lunedì al venerdì dalle 20.20 su Real Time (canale 31). Gli episodi del programma sono inoltre visibili on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.

