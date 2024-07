Casa a Prima Vista, Gianluca Torre si confessa: “Non ho più una vita. La tv? Mi ha convinto mia madre”

“Fino a un anno fa facevo la mia carriera da immobiliare, con le mie soddisfazioni ma normale. Ora ho tre lavori, perché oltre alla carriera da immobiliare e la tv, che è un lavoro, sta prendendo piede l’attività sui social. Praticamente non ho più una vita, devo organizzarmi con i nuovi impegni ma non è facile.” Un’esistenza semplicemente stravolta nel giro di pochi mesi. E’ la potenza della popolarità e di un successo, almeno nelle dimensioni, di certo inaspettato. Stiamo parlando del successo di Casa a Prima Vista, lo show in cui alcuni agenti immobiliari si sfidano con l’obbiettivo di trovare la casa perfetta per gli acquirenti desiderosi di trovare una residenza che si adatti perfettamente a ogni loro desiderio ed esigenza. Gianluca Torre è uno dei volti milanesi dello show, e condivide la ribalta con le colleghe Mariana D’Amico e Ida De Filippo. Agenti immobiliari con una vita piuttosto lineare che la televisione ha, letteralmente, stravolto. A quanto racconta Gianluca Torre. “Un anno fa non avevo neanche Instagram, con Casa a prima a vista è cambiato tutto”. E già questo dato dice molto della velocità con cui è diventato un volto ormai famigliare per il pubblico italiano.

Torre ha raccontato al podcast BSMT come ci è finito dentro questo frullatore: “Mi hanno chiesto se volessi fare un casting. Mi ha chiamato quella dell’ufficio casting, mi conosceva perché avevo lavorato con uno della produzione e lui ha detto “Secondo me lui potrebbe essere interessante”.

Faccio il casting, giriamo la puntata pilota, piace e mi mettono davanti un foglio Excel con le registrazioni, da febbraio dell’anno scorso a giugno. Io l’ho guardato, ho chiamato la persona dell’ufficio casting e ho detto: “Guarda io non ce la faccio, come faccio?”. Mi dispiaceva farlo, perché con il lavoro che faccio e questo programma non avrei più avuto vita. Dall’altro lato a me piaceva l’idea di fare la tv”. A fargli rompere ogni indugio e a convincerlo a buttarsi nel frullatore che lo ha reso famoso è stata la madre:

“Mi ha convinto lei”. Ma il successo di Gianluca Torre forse non è legato solo all’incredibile popolarità che ha acquisito il programma, ma anche a competenze acquisite nella sua precedente vita professionale:” Sono diventato mediatore immobiliare nel 2019. Fino a quell’anno facevo tutt’altro, il pubblicitario. In cinque anni ho ribaltato la mia carriera. Arrivare a fare questo lavoro arrivando da altri ambiti, di comunicazione, credibilità e PR, ha un grosso vantaggio: porti un approccio diverso senza avere i tratti distintivi del mediatore, che sono quelli che le persone odiano”.