Caso Scurati, la Rai replica: "Nessuna censura" ma spunta il documento che la smentisce

La cancellazione del monologo sul 25 aprile dello scrittore Antonio Scurati previsto per la puntata di "Che Sarà", programma condotto da Serena Bortone e in onda questa sera, sabto 20 aprile, c su Rai 3, ha scatenato un vero e proprio caos mediatico e politico. Dopo la nota della Rai che annullava la presenza dell'autore del libro "M. Il figlio del secolo" e la seguente denuncia di Serena Bortone sul suo profilo Instagram, è arrivata la replica dell'azienda che ha parlato di "nessuna censura".

La Rai ha voluto rispondere alle accuse dichiarando quali sono le ragioni che si nascondono dietro la scelta di cancellare la presenza di Scurati nel programma di Rai 3 condotto da Bortone.

"Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione Che sarà, condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione", sono le parole del direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini che ha poi parlato di "accertamenti in vista a causa di cifre più elevate di quelle previste e altri aspetti promozionali da chiarire connessi al rapporto tra lo scrittore e altri editori concorrenti".

Ma se la Rai ha subito messo le mani avanti e parlato di questioni economiche e non di censura per il caso Scurati, è spuntato fuori un documento interno che la smentirebbe del tutto. Da questo file, pubblicato da Repubblica, sembrerebbe, infatti, che la decisione di annullare il contratto di Scurati con la Rai sia legato a questioni di natura editoriale e non economica. Si legge nel testo del documento che "il contratto è stato cancellato per moviti editoriali". Il testo del monologo presentato da Scurati per il 25 aprile e al centesimo anniversario dell'omicidio Matteotti, sarebbe stato ritenuto dirigenza Rai fortemente schierato in un momento di campagna elettorale e per questo inopportuno.

A commentare la vicenda, tra gli altri, è stato anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha proposto a tutti i suoi colleghi sindaci di leggere durante le celebrazioni per la festa della Liberazione del 25 aprile 2024, il monologo di Antonio Scurati.

"La Rai ha deciso di censurarlo? I cittadini lo ascolteranno nelle nostre piazze", sono state le sue parole.