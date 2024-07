Tale e Quale Show 2024, svelati i 10 concorrenti: da Justine Mattera a Giulia Penna

Come ogni anno è attraverso i suoi profili social che Carlo Conti rivela nel piano dell'estate il cast di Tale e Quale show. In partenza a settembre, il talent show della prima serata di Rai 1 vede come sempre tra i suoi protagonisti volti più o meno noti del mondo dello spettacolo. A sfidarsi nella gara delle imitazioni saranno:

Justine Mattera. Showgirl americana naturalizzato italiana dal 1994. Nel suo passato la popolarità è arrivata per la relazione con il giornalista e conduttore Paolo Limiti.

Amelia Villano. 28 anni è originaria della provincia di Caserta, è una modella e speaker radiofonica. È diventata famosa nel tempo in qualità di sosia di Belen Rodriguez.

Kelly Joice. 41 anni, è una cantante francese. Figlia d'arte, il padre è King Joe Bale, mentre la madre è la Contessa Emmanuelle Vidal De Fonseca è stata la fondatrice delle Chocolates, famosa band degli anni 70.

Giulia Penna. Classe 1992, è una creator che sui social si occupa di cibo e comicità.

Verdiana Zangaro. Nata a Reggio Calabria nel 1986, il primo approccio con la tv è arrivato nel 1995 quando ha partecipato alla trasmissione "Bravo bravissimo". Poi di programmi ce ne sono stati diversi tra cui anche lo stesso Amici. Oggi ha fatto del canto la sua professione.

Carmen Di Pietro. Famosa showgirl e volto prezzemolino della televisione, nel suo passato ci sono diversi reality show ma la popolarità è arrivata per la relazione col giornalista Sandro Paternostro. All'epoca lei era giovanissima e debuttante in tv, lui invece era un giornalista affermato.

Roberto Ciufoli. Comico della Premiata Ditta, famoso gruppo di comici attivo all'inizio degli anni 2000, negli ultimi anni si è dedicato al teatro.

Thomas Bocchipanti. Ha 24 anni e fa il cantante ma anche il ballerino. È conosciuto dal pubblico più giovane.

Feysal Bonciani. Attore di musical, ha partecipato in particolare allo spettacolo Jesus Christ Superstar. Ha una trentina d'anni ed è originario di Firenze.

Massimo Bagnato. Attore e comico, dopo una carriera in tv negli ultimi anni è stato attivo in teatro e al cinema.

Simone Annicchiarico, conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli