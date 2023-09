Caterina Balivo punzecchia Lorella Cuccarini: "Questione di stile"

Alla vigilia del ritorno nel pomeriggio di Rai1 con un nuovo programma, "La volta buona", Caterina Balivo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il primo nei confronti di Serena Bortone, da cui riceve il testimone: "C'è una bella differenza fra una giornalista in qualche modo legata politicamente a questa o a quell'area e una conduttrice come me - dichiara al Messaggero, facendo un confronto con la collega in onda fino alla scorsa stagione con 'Oggi è un altro giorno' - Io non sono frutto di una scelta politica. Io vengo da quasi vent'anni di tv del pomeriggio e non sto per condurre Ballando con le stelle, che non è il mio mondo. Diciamo che io sono in quota Caterina".

A proposito di politica, la conduttrice ammette di non aver votato l'attuale governo, e non solo: "Non vado alle urne da più di dieci anni. Ce l'ho con i politici che non pensano al bene di tutti ma solo a quelli di parte. Asili, salari, sicurezza... Non risolvono un solo problema. Mai". Tornando a parlare di college, Caterina Balivo commenta le parole di Lorella Cuccarini, che ha fatto sapere di aver ricevuto prima di lei la proposta di condurre "La volta buona": "Una come lei può fare quello che vuole: è bravissima. Certo, Romina Power, alla quale nel 2005 chiesero prima di me di fare Festa italiana, non l'ha mai detto. È una questione di stile". E un altro commento senza filtri lo fa su due ex colleghi, Milo Infante e Lorena Bianchetti, o meglio, sull'esperienza vissuta con loro a "Pomeriggio sul 2", nel 2010: "Fu un'esperienza traumatica, il mio inferno. Un anno terribile".

In modo molto onesto, però, Caterina Balivo ammette anche un errore commesso, il più grande secondo lei: "Il tweet del 2017 contro Diletta Leotta a Sanremo (scrisse: "Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna"). Fu uno scivolone terribile. Io che sono sempre dalla parte delle donne, quella roba non avrei mai dovuto scriverla".