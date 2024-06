Caterina Balivo, pungente frecciata nell'ultima puntata de La Volta Buona: "180 puntate non sono servite a niente"

Le tensioni nel gruppo autorale del programma di Rai 1 La Volta Buona erano state già espresse da Caterina Balivo all'inizio di questa stagione televisiva: "Un gruppo di lavoro che non amo ancora. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà" disse a settembre la conduttrice palesando subito la scarsa sintonia con il team di lavoro. Evidentemente quella sperata armonia non si è raggiunta neppure nel corso di questi mesi, dal momento che nell'ultima puntata del talk pomeridiano in onda ieri, venerdì 31 maggio, Balivo si è lasciata andare a una battutina che è risuonata come una pungente frecciata.

"Niente, 180 puntate non sono servite a niente. Né per te né per tante altre persone. Neanche per me", ha detto la conduttrice rivolgendosi a Umberto Broccoli, suo ospite, che è stato corretto da qualcuno dietro le telecamere rispetto al posto da occupare sul divanetto. Alla fine della diretta, poi, Caterina Balivo ha ringraziato Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Daytime che - ha detto - "ci ha fatto lavorare in autonomia, sempre, permettendoci anche di sbagliare", la produttrice Marina Morbiducci che al termine di questa stagione va in pensione e, infine, il pubblico a cui ha augurato buona estate. Nessun riferimento è arrivato in merito al futuro del programma: la scritta comparsa alle sue spalle "ci vediamo a settembre" ha assicurato la permanenza nei palinsesti de La Volta Buona, ma, a questo punto, non è chiaro se a condurlo sarà ancora Caterina Balivo.

Mi azzardo a dire che la scintilla con il gruppo autorale non è scoccata neanche dopo 180 puntate. Non è stata forse ancora #LaVoltaBuona. https://t.co/3V83fJI2Wv pic.twitter.com/Z0VIIMhWyB — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) May 31, 2024