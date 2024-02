La Volta Buona, la gaffe di Caterina Balivo su Angelina Mango. Il video

Da Angelina Mango ad Angelina Jolie "è un attimo". O almeno per Caterina Balivo, la conduttrice Rai. Cos'è accaduto? In diretta su Rai Uno, oggi 12 febbraio, a un certo punto la presentatrice, parlando della vincitrice di Sanremo 2024, invece di dire Angelina Mango ha detto Angelina Jolie. Una gaffe che scatenato le risate dei presenti e della Balivo stessa. Probabilmente, infatti, la conduttrice ha fatto una sorta di fusione tra Angelina e Geolier (che si è posizionato al secondo posto). Un siparietto divertente avvenuto durante la puntata de La Volta Buona andata oggi. Il video è stato ripubblicato anche dalla trasmissione ed è disponibile proprio qui sotto.

Intanto continua il successo di Angelina, che ha trionfato sul palco dell'Ariston con "La Noia". Il suo brano può contare già su 6.186.626 streams su Spotify (dato aggiornato alle ore 16 del 12 febbraio). Ha avuto un riscontro incredibile e, a dispetto di quanto può pensare qualcuno, assolutamente meritato. La cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, ha grinta da vendere e sembra fatta per vivere sul palco. Con la sua energia e la sua voce grintosa è riuscita a conquistare il grande pubblico sanremese, come se avesse calcato il palco dell'Ariston già decine di volte. E invece era la sua primissima volta. Un successo che adesso si gode pienamente.