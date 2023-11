Caterina Balivo mette in imbarazzo Stefano Rastelli, compagno di Romina Carrisi: cosa è successo

Romina Carrisi da quasi due anni è legata a Stefano Rastelli, i due si sono conosciuti grazie alla tv. Lui era il regista in esterna di Serena Bortone per Oggi è un altro giorno e lei invece era una presenza fissa dello show. Si sono conosciuti quando entrambi sono stati mandati a Sanremo per seguire il Festival. E proprio di questo ha parlato Romina nel programma di Caterina Balivo, La volta buona.

Raggiante e bellissima Carrisi ha raccontato di come sta vivendo la gravidanza e di come tutta la sua famiglia sia felice e le stia vicina. Carrisi però ha parlato anche della sua carriera: per un periodo ha vissuto a Los Angeles perché aveva bisogno di staccare, di andare via dall'Italia dove tutti la conoscevano, la fotografavano e soprattutto "erano pronti ad aiutarmi quando sbagliavo, io invece non volevo essere aiutata, avevo bisogno di farcela da sola". Negli Stati Uniti ha seguito un corso di recitazione che l'ha aiutata a capire se stessa e gli altri, ma oggi la carriera da attrice è solo un ricordo, almeno per ora: "Non ho il carattere per essere un'attrice, io li venero, ma non fa per me. Adesso sono un'autrice, sto scrivendo la sceneggiatura di un film horror". A questo punto però Balivo, che in precedenza aveva già provato a portare al centro studio Stefano Rastelli che si trovava dietro le quinte da deformazione professionale (è un regista Rai, ndr), ha chiesto a Stefano se Romina sia una brava attrice. "Stefano dai vieni qui a rispondere!", ha esortato Balivo che nonostante il diniego sia di Romina sia di Stefano è andata nel dietro le quinte e ha portato Rastelli sul divano al centro studio.

Il regista era in grande imbarazzo e si copriva il volto con le mani. Carrisi, conscia della difficoltà del compagno, prima ha detto a Caterina "questa non te la perdono" e poi ha iniziato a scherzare, provando a smorzare la tensione, parlando del fatto che da quasi due anni è lei che taglia i capelli e la barba a Stefano. Questo escamotage è servito a poco, però poi Stefano ha voluto rispondere alla domanda di Balivo: "Sì, è una brava attrice", ha dichiarato. Per qualche altro minuto il regista è rimasto sul divano, ma dopo lo stacco pubblicitario lui non c'era più.